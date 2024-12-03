Marcus Gideon Punya Andil dalam Melejitnya Performa Sabar/Reza

JAKARTA – Marcus Fernaldi Gideon ternyata punya andil dalam melejitnya performa Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani. Sebagai pemain profesional, ganda putra itu ternyata pernah berlatih di fasilitas milik Sinyo!

Sabar/Reza menunjukkan perkembangan yang luar biasa selama musim 2024. Mereka tampil dalam delapan final tahun ini dengan torehan satu gelar juara di Spain Masters 2024.

Bahkan, dalam enam turnamen terakhir, Sabar/Reza berhasil tiga kali masuk final meski selalu menjadi runner up. Yang teranyar, mereka tampil di partai puncak China Masters 2024 yang merupakan final pertama di turnamen Super 750.

Dengan catatan apik tersebut, peringkat dunia Sabar/Reza pun meroket. Dari posisi 47 di awal tahun, kini mereka sukses menduduki urutan 11 dunia.

Sebagai duet profesional, Sabar/Reza tak berlatih di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta Timur. Mereka kerap berpindah-pindah tempat, tetapi tak jarang latihan di hall milik Marcus, yakni Gideon Badminton Hall yang berada di kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

Di sela-sela latihan, Marcus mengungkapkan Sabar/Reza kerap meminta saran darinya. Mantan pemain nomor satu dunia bersama Kevin Sanjaya Sukamuljo itu pun tak pelit untuk berbagi ilmu dengan sang junior.