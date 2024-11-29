Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Prestasi Mengejutkan Sabar Karyaman/Reza Pahlevi di 2024, Nomor 1 Semifinal Indonesia Open!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |19:15 WIB
5 Prestasi Mengejutkan Sabar Karyaman/Reza Pahlevi di 2024, Nomor 1 Semifinal Indonesia Open!
Simak lima prestasi mengejutkan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani di 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

BERIKUT lima prestasi mengejutkan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani di 2024. Salah satunya adalah menembus semifinal Indonesia Open 2024!

Sabar/Reza menjadi salah satu pebulu tangkis ganda putra yang mencuri perhatian. Betapa tidak, penampilan gemilang tahun ini berbuah penampilan di BWF World Tour Finals 2024!

Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani

Lalu, apa saja prestasi mengejutkan Sabar/Reza di 2024? Simak ulasan berikut ini.

5 Prestasi Mengejutkan Sabar Karyaman/Reza Pahlevi di 2024

5. Runner-up Hong Kong Open 2024

Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani

Turnamen ini menjadi salah satu ajang unjuk gigi bagi Sabar/Reza. Sebab, mereka mampu melaju ke final ajang berlabel Super 500 untuk pertama kali.

Sayangnya, Sabar/Reza kalah di babak final dari Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae. Pun begitu, prestasi ini sudah terhitung mentereng.

4. Juara Spain Masters 2024

Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani

Prestasi ini membuat nama Sabar/Reza melambung. Mereka berhasil memenangi Spain Masters 2024 Super 300 usai mengalahkan Junaidi Arif/Yap Roy King di babak final.

Itu merupakan titel BWF World Tour pertama bagi Sabar/Reza selama berpasangan. Keberhasilan itu membuat mereka semakin diperhitungkan.

Halaman:
1 2 3
