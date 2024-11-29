5 Prestasi Mengejutkan Sabar Karyaman/Reza Pahlevi di 2024, Nomor 1 Semifinal Indonesia Open!

Simak lima prestasi mengejutkan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani di 2024 (Foto: PBSI)

BERIKUT lima prestasi mengejutkan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani di 2024. Salah satunya adalah menembus semifinal Indonesia Open 2024!

Sabar/Reza menjadi salah satu pebulu tangkis ganda putra yang mencuri perhatian. Betapa tidak, penampilan gemilang tahun ini berbuah penampilan di BWF World Tour Finals 2024!

Lalu, apa saja prestasi mengejutkan Sabar/Reza di 2024? Simak ulasan berikut ini.

5 Prestasi Mengejutkan Sabar Karyaman/Reza Pahlevi di 2024

5. Runner-up Hong Kong Open 2024





Turnamen ini menjadi salah satu ajang unjuk gigi bagi Sabar/Reza. Sebab, mereka mampu melaju ke final ajang berlabel Super 500 untuk pertama kali.

Sayangnya, Sabar/Reza kalah di babak final dari Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae. Pun begitu, prestasi ini sudah terhitung mentereng.

4. Juara Spain Masters 2024





Prestasi ini membuat nama Sabar/Reza melambung. Mereka berhasil memenangi Spain Masters 2024 Super 300 usai mengalahkan Junaidi Arif/Yap Roy King di babak final.

Itu merupakan titel BWF World Tour pertama bagi Sabar/Reza selama berpasangan. Keberhasilan itu membuat mereka semakin diperhitungkan.