Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kunci Red Sparks Kalahkan IBK Altos: Megawati Hangestri Cs Saling Curhat!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |01:18 WIB
Kunci Red Sparks Kalahkan IBK Altos: Megawati Hangestri Cs Saling Curhat!
Megawati Hangestri dan rekan setim di Red Sparks saling curhat untuk mengatasi kekurangan (Foto: Instagram/@red__sparks)
A
A
A

PELATIH Red Sparks, Ko Hee-jin, mengungkapkan para pemainnya saling mencurahkan isi hati satu sama lain dengan jujur setelah menelan hasil kurang memuaskan di awal musim Liga Voli Korea Selatan 2024-2025. Hal itu menjadi kunci Megawati Hangestri dan kolega bisa mengalahkan IBK Altos.

Bertandang ke Mars Indoor Gymnasium, Sabtu, 30 November 2024, Red Sparks berhasil membungkam IBK Altos dalam laga kelima putaran kedua Liga Voli Korea Selatan. Mereka menang telak dengan skor 3-0 (25-17, 25-13 dan 25-14).

Megawati Hangestri Pertiwi beraksi untuk Daejeon JungKwanJang Red Sparks (Foto: Instagram/@red__sparks)

Megawati Hangestri tampil gemilang dalam laga ini untuk Red Sparks. Bintang Timnas Voli Putri Indonesia itu membukukan 23 poin sekaligus menjadi top skor pertandingan.

Kemenangan itu terbilang mengejutkan karena Red Sparks datang dengan catatan yang kurang apik di awal musim ini dengan hanya meraih dua kemenangan saja dalam delapan laga terakhir. Bahkan, mereka sempat kalah empat kali berturut-turut meski musim ini sebenarnya dijagokan sebagai calon juara.

Di sisi lain, IBK Altos sedang dalam tren positif. Mereka membukukan enam kemenangan berturut-turut.

Ko mengungkapkan baru bisa memahami perasaan para pemainnya dengan menggelar pertemuan internal di mana mereka saling mencurahkan isi hati dengan jujur satu sama lain setelah melewati awal musim yang buruk. Menurutnya, hal itulah yang menjadi kunci menang dengan skor yang meyakinkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/43/3188241/sabina_altynbekova-PJIp_large.jpg
Kisah Perjuangan Pevoli Muslim Supercantik Sabina Altynbekova Berkarier di Indonesia, Girang Bukan Main saat Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185591/yolla_yuliana-B24u_large.jpg
4 Atlet yang Ternyata Pernah Kepincut dengan Pevoli Supercantik Yolla Yuliana, Nomor 1 Pebulu Tangkis Tanah Air!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/43/3185173/salsabila_dara_putri-mCjf_large.jpg
5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Jadi Idola Kaum Adam, Nomor 1 Sampai Bikin Pesepakbola Kepincut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/43/3184620/wilda_siti_nurfadilah-J5St_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah Banting Setir Jadi Pelatih, Tangani Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184119/adinda_indah_permatasari-nBwF_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bidadari Timnas Voli Putri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184051/sabina_altynbekova-euWN_large.jpg
Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Muslim Supercantik yang Girang Mimpinya Main di Indonesia Bisa Terwujud
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement