Kunci Red Sparks Kalahkan IBK Altos: Megawati Hangestri Cs Saling Curhat!

PELATIH Red Sparks, Ko Hee-jin, mengungkapkan para pemainnya saling mencurahkan isi hati satu sama lain dengan jujur setelah menelan hasil kurang memuaskan di awal musim Liga Voli Korea Selatan 2024-2025. Hal itu menjadi kunci Megawati Hangestri dan kolega bisa mengalahkan IBK Altos.

Bertandang ke Mars Indoor Gymnasium, Sabtu, 30 November 2024, Red Sparks berhasil membungkam IBK Altos dalam laga kelima putaran kedua Liga Voli Korea Selatan. Mereka menang telak dengan skor 3-0 (25-17, 25-13 dan 25-14).

Megawati Hangestri tampil gemilang dalam laga ini untuk Red Sparks. Bintang Timnas Voli Putri Indonesia itu membukukan 23 poin sekaligus menjadi top skor pertandingan.

Kemenangan itu terbilang mengejutkan karena Red Sparks datang dengan catatan yang kurang apik di awal musim ini dengan hanya meraih dua kemenangan saja dalam delapan laga terakhir. Bahkan, mereka sempat kalah empat kali berturut-turut meski musim ini sebenarnya dijagokan sebagai calon juara.

Di sisi lain, IBK Altos sedang dalam tren positif. Mereka membukukan enam kemenangan berturut-turut.

Ko mengungkapkan baru bisa memahami perasaan para pemainnya dengan menggelar pertemuan internal di mana mereka saling mencurahkan isi hati dengan jujur satu sama lain setelah melewati awal musim yang buruk. Menurutnya, hal itulah yang menjadi kunci menang dengan skor yang meyakinkan.