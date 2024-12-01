Advertisement
SPORT LAIN

Daftar Top Skor Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025: Megawati Hangestri Dekati Bintang Hillstate yang Isi Posisi Puncak!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |14:03 WIB
Daftar Top Skor Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025: Megawati Hangestri Dekati Bintang Hillstate yang Isi Posisi Puncak!
Megawati Hangesti kala membela Red Sparks. (Foto: Red Sparks)
DAFTAR top skor Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri, dekati bintang Hillstate yang kini duduki posisi puncak daftar tersebut, yakni Victoria Danchak.

Ya, tak ada perubahan yang terjadi di posisi lima teratas dalam daftar top skor Liga Voli Putri Korea 2024-2025 usai pertandingan pada Sabtu, 30 November 2024. Namun, bintang Timnas Voli Putri Indonesia, Megawati Hangestri, mampu memangkas jarak di peringkat tiga besar.

Megawati Hangestri

Megawati tampil gemilang saat membela timnya, Red Sparks dalam laga kelima putaran kedua Liga Voli Putri Korea 2024-2025. Bertandang ke markas IBK Altos, tim asuhan Ko Hee-jin itu menang dengan skor telak 3-0 (25-17, 25-13 dan 25-14).

Megawati menjadi top skor dalam pertandingan yang berlangsung di Mars Indoor Gymnasium itu. Pemain asal Jember itu menorehkan 23 poin dari 37 percobaan yang dilakukannya.

Rekan setimnya, Vanja Bukilic, berada di posisi kedua dengan raihan 22 poin. Lalu, jagoan IBK Altos, Victoria Danchak,duduk di tempat ketiga dengan raihan 14 poin.

Tambahan 23 poin itu pun membuat Megawati kini mengoleksi 232 poin di posisi ketiga daftar top skor Liga Voli Putri Korea 2024-2025. Pemain berusia 25 tahun itu memangkas ketertinggalannya dari bintang Hillstate, Laetitia Moma Bassoko, yang berada tepat di atasnya dengan 247 poin.

Sementara itu, Bukilic membuntuti di belakang Megawati. Pemain asal Ukraina itu mengoleksi 217 poin.

