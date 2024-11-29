Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jajal Motor Baru, Marc Marquez Bicara Perbedaan Desmosedici GP25 dengan Edisi 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |22:29 WIB
Jajal Motor Baru, Marc Marquez Bicara Perbedaan Desmosedici GP25 dengan Edisi 2023
Marc Marquez menjajal motor Ducati Desmosedici GP25 untuk pertama kalinya (Foto: Ducati Corse)
A
A
A

MARC Marquez akhirnya menjajal motor Ducati Desmosedici GP25 spek teranyar pada Tes Pascamusim MotoGP Barcelona 2024. Ia lalu bicara soal perbedaan dengan Desmosedici GP23 tunggangannya musim ini.

The Baby Alien pindah dari Gresini Racing ke Ducati Lenovo pada MotoGP 2025. Setelah musim lalu menggeber motor Ducati Desmosedici GP23 yang ketinggalan satu tahun, musim depan depan ia membesut kuda besi anyar.

Marc Marquez bersiap mengikuti Tes Pascamusim MotoGP Barcelona 2024 (Foto: Ducati Corse)

Menjalani debutnya di Ducati Lenovo, Marquez mengakui betapa pentingnya tes pramusim tersebut. Pasalnya, mereka dapat menentukan komponen terbaiknya untuk bersaing di MotoGP 2025.

“Pra-musim kali ini, di atas segalanya, sangat penting karena pada 2025 dan 2026 mesinnya akan tetap sama,” kata Marquez, dilansir dari Crash, Jumat (29/11/2024).

"Jika Anda membuat kesalahan dalam desain mesin untuk 2025, Anda juga akan membawa masalah tersebut ke 2026, jadi ini sangat penting,” sambung pria asal Spanyol itu.

Marquez pun merasakan lonjakan luar biasa setelah menjajal GP25. Sebab di musim lalu, pria berusia 31 tahun tersebut beraksi dengan motor edisi GP23 ketika bersama Gresini.

Halaman:
1 2
