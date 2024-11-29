Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Terinspirasi Marc Marquez, Francesco Bagnaia Sesumbar Bakal Dominasi MotoGP!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |10:41 WIB
Terinspirasi Marc Marquez, Francesco Bagnaia Sesumbar Bakal Dominasi MotoGP!
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

TAVULLIA – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia terinspirasi dari perjalanan rekan barunya, Marc Marquez. Ia merasa Marquez mampu mendominasi MotoGP selama empat musim beruntun setelah gagal juara dunia pada musim 2015.

Bagnaia pun sejauh ini menjalani kisah yang hampir mirip dengan Marquez, gagal juara dunia tiga kali beruntun setelah juara di MotoGP 2022-2023 dan gagal di 2024. Jadi, Bagnaia merasa siapa tahu nasibnya akan seperti Marquez, langsung mendominasi setelah sempat gagal juara.

Ya, Pecco -sapaan Bagnaia- menelan kekalahan dalam pertarungan perebutan gelar juara MotoGP 2024 dari Jorge Martin. Rider Pramac Ducati itu merebut titel yang sudah berada dalam genggamannya dalam dua musim terakhir dengan keunggulan 10 poin.

Padahal, Pecco tampil sangat gemilang sepanjang musim dengan berhasil meraih 11 kemenangan dalam balapan utama. Namun sayang, dia delapan kali kecelakaan dalam sprint dan race sehingga banyak kehilangan poin berharga. Di sisi lain, Martin konsisten mencetak poin dari podium yang diraihnya.

Francesco Bagnaia

Pembalap asal Italia itu pun sadar bahwa dirinya kehilangan gelar juara MotoGP 2024 karena kesalahannya sendiri. Kendati demikian, dia tak merasa mengalami kekalahan dari Martin karena dia memetik pelajaran berharga dari kegagalannya itu.

“Meski saya kalah karena kesalahan saya sendiri, saya tetap merasa bangga dengan apa yang telah kami raih. Saya tidak menganggap hasil ini sebagai kekalahan karena saya belajar dari kesalahan saya,” kata Bagnaia dilansir dari Motosan, Jumat (29/11/2024).

Halaman:
1 2
