2 Non Pelatnas Lolos ke BWF World Tour Finals 2024, Ini Tanggapan PBSI

JAKARTA - Dua wakil non Pelatnas berhasil menembus BWF World Tour Finals 2024. Lantas bagaimana pendapat dari pihak PBSI? Menurut Kabid Binpres PBSI, Ricky Subagja, mereka tak masalah, malahan bangga atas pencapaian dua wakil non Pelatnas tersebut.

Dua wakil non pelatnas yang dimaksud adalah Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani (Ganda Putra) dan Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja (Ganda Campuran). Performa dua pasangan non Pelatnas PBSI Cipayung itu turut menyita perhatian.

Mereka seakan turut menyelamatkan nama Indonesia di tengah absennya wakil unggulan dari Pelatnas PBSI Cipayung di beberapa sektor. Khususnya sektor ganda campuran.

“Kami bersyukur. Di ganda (putra) ada Sabar/Reza untuk bisa mendampingi juga. Ganda campuran satu pasang (Dejan/Gloria) siap mewakili Indonesia,” kata Ricky kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Rabu (27/11/2024).

Sabar/Reza dan Dejan/Gloria tampil cukup ciamik dalam beberapa turnamen terakhir. Bahkan Sabar/Reza mampu menduduki posisi runner-up China Masters 2024, usai takluk di final atas wakil Korea Selatan, Jin Yong/Seo Seung Jae.

“Prestasinya mereka bisa final di China Masters 2024 kemarin dan progresnya baik Dejan/Gloria, Sabar/Reza progresnya meningkat terus,” tutur Ricky.