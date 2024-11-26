Update Ranking BWF Usai China Masters 2024: Jonatan Christie Naik 2 Peringkat

Jonatan Christie mengalami kenaikan peringkat dalam update ranking BWF usai China Masters 2024 (Foto: PBSI)

UPDATE ranking BWF usai China Masters 2024 sudah diketahui. Jonatan Christie naik dua peringkat ke posisi empat di nomor tunggal putra!

Pemain asal Jakarta itu melonjak karena berhasil menembus babak final China Masters 2024. Sayangnya, Jonatan harus takluk dari Anders Antonsen di partai puncak. Pemain asal Denmark itu naik ke posisi dua dengan mengudeta Viktor Axelsen.

Sementara, tunggal putra Indonesia lainnya, yakni Anthony Sinisuka Ginting tidak mengalami perubahan. Ia masih tetap bertengger di posisi 10 dunia. Hal serupa terjadi pada Chico Aura Dwi Wardoyo yang masih tetap di posisi 32 dunia.

Di sektor ganda putra, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto masih menjadi garda terdepan Indonesia dengan duduk di posisi empat dunia. Lalu, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani naik dua tingkat ke posisi 11 dunia.

Mereka naik dua tingkat setelah berhasil mencapai final China Masters 2024. Tapi sayangnya, duet non-Pelatnas PBSI Cipayung itu menelan kekalahan dari Jin Yong/Seo Seung-jae (Korea Selatan) di partai puncak dalam dua gim langsung dengan skor 16-21, 16-21.

Kenaikan juga dialami duet Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin. Mereka naik lima tingkat ke posisi 28 dunia. Tapi sayangnya, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana harus turun empat peringkat ke posisi 25 dunia.