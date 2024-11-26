Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Rakernas PBPI Hasilkan Sejumlah Keputusan Penting

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |07:06 WIB
Rakernas PBPI Hasilkan Sejumlah Keputusan Penting
Rakernas PBPI hasilkan sejumlah keputusan penting (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

JAKARTA - Perkumpulan Besar Padel Indonesia (PBPI) mematangkan struktur organisasi dan program kerja pengembangan padel di Indonesia. Hal itu dengan melalui rapat kerja nasional (rakernas) di Gedung Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Jakarta, Senin 25 November 2024.

Ketua Umum PBPI Galih Kartasasmita menyatakan rakernas berjalan lancar dengan antusiasme anggota yang mengikutinya. Dalam rakernas itu banyak keputusan untuk memajukan olahraga padel di tanah air.

Rakernas PBPI (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)

"Fokus kami ada beberapa hal. Kami membahas ADRT yang disahkan bersama para anggota kami yaitu pengprov, juga disahkan rencana jangka pendek dan jangka panjang, serta struktur organisasi yang baru," kata Galih di Jakarta, Selasa (26/11/2024).

PBPI sebagai cabang olahraga baru di Indonesia, telah membentuk struktur pengurus provinsi (pengprov). Pengprov itu tersebar di Daerah Khusus Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Galih mengatakan pengurus organisasi di tingkat provinsi akan bertambah karena sedang dalam tahap persiapan untuk pembentukannya. Menurutnya, dalam program kerja pengembangan padel ke depan akan menggelar kejuaraan nasional (kejurnas) yang akan digelar setiap tahun sebagai ajang yang diwajibkan oleh KONI.

Tidak hanya itu, PBPI akan mengadakan kejuaraan level internasional yang diharuskan oleh pihak Federasi Padel Internasional (FIP). Nantinya, mulai 1 Januari 2025, PBPI akan menjadi anggota aktif FIP sehingga wajib menjalankan program-program FIP dalam pengembangan olahraga padel.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187388/tiga_kementerian_resmi_menjalin_kerja_sama_untuk_meningkatkan_pengelolaan_serta_pemanfaatan_aset_olahraga-EaCo_large.jpeg
3 Kementerian Matangkan Sinergi Pengelolaan Aset Olahraga, 20 Stadion Jadi Proyek Awal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187375/menpora_ri_erick_thohir-5VJs_large.jpg
Menpora Erick Thohir Siapkan Bantuan Alat Olahraga saat Pemulihan Pasca Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/43/3185945/berikut_10_makanan_yang_disebut_ade_rai_harus_dihindari_jika_ingin_awet_muda-A0Ia_large.jpg
10 Makanan yang Disebut Ade Rai Harus Dihindari jika Ingin Awet Muda, Nomor 1 Konsumsi Harian Orang Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/43/3185702/mnc_sports_competition_diharap_dapat_ikut_memajukan_industri_biliar_tanah_air-tYqM_large.jpeg
MNC Sports Competition Dapat Ikut Memajukan Industri Biliar Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185567/menpora_erick_thohir-mOno_large.jpg
Kemenpora dan Kejagung Kolaborasi: Perkuat Pengawasan demi Tata Kelola Program Olahraga yang Akuntabel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185444/erick_thohir-pUj4_large.jpg
Menpora Erick Thohir Siapkan 17 Cabor Unggulan, Dukung Pembangunan Training Center Terbaik se-Asia Tenggara
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement