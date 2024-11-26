Rakernas PBPI Hasilkan Sejumlah Keputusan Penting

JAKARTA - Perkumpulan Besar Padel Indonesia (PBPI) mematangkan struktur organisasi dan program kerja pengembangan padel di Indonesia. Hal itu dengan melalui rapat kerja nasional (rakernas) di Gedung Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Jakarta, Senin 25 November 2024.

Ketua Umum PBPI Galih Kartasasmita menyatakan rakernas berjalan lancar dengan antusiasme anggota yang mengikutinya. Dalam rakernas itu banyak keputusan untuk memajukan olahraga padel di tanah air.

"Fokus kami ada beberapa hal. Kami membahas ADRT yang disahkan bersama para anggota kami yaitu pengprov, juga disahkan rencana jangka pendek dan jangka panjang, serta struktur organisasi yang baru," kata Galih di Jakarta, Selasa (26/11/2024).

PBPI sebagai cabang olahraga baru di Indonesia, telah membentuk struktur pengurus provinsi (pengprov). Pengprov itu tersebar di Daerah Khusus Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Galih mengatakan pengurus organisasi di tingkat provinsi akan bertambah karena sedang dalam tahap persiapan untuk pembentukannya. Menurutnya, dalam program kerja pengembangan padel ke depan akan menggelar kejuaraan nasional (kejurnas) yang akan digelar setiap tahun sebagai ajang yang diwajibkan oleh KONI.

Tidak hanya itu, PBPI akan mengadakan kejuaraan level internasional yang diharuskan oleh pihak Federasi Padel Internasional (FIP). Nantinya, mulai 1 Januari 2025, PBPI akan menjadi anggota aktif FIP sehingga wajib menjalankan program-program FIP dalam pengembangan olahraga padel.