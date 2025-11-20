Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Australia Open 2025: Putri KW Melaju ke Perempatfinal, Lanny/Pratiwi Angkat Koper

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |13:07 WIB
Hasil 16 Besar Australia Open 2025: Putri KW Melaju ke Perempatfinal, Lanny/Pratiwi Angkat Koper
Tunggal Putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani. (Foto: PBSI)
A
A
A

SYDNEY – Wakil Indonesia mendapatkan hasil yang bervariasi di babak 16 besar Australia Open 2025. Kabar gembira datang dari sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani (Putri KW) sukses mengamankan tempat di perempatfinal.

Namun, langkah tersebut gagal diikuti oleh pasangan ganda putri Lanny Tria Mayasari/Amallia Cahaya Pratiwi yang harus mengakui keunggulan lawan.

1. Putri KW Pulangkan Wakil Taiwan

Putri KW memastikan tiket ke babak delapan besar setelah menundukkan wakil Taiwan, Wen Chi Hsu, dalam dua gim langsung dengan skor meyakinkan 21-15 dan 21-10. Pertandingan babak 16 besar ini digelar di State Sports Centre, Sydney, Australia, Kamis (20/11/2025).

Di gim pertama, Putri tampil penuh percaya diri sejak awal. Strategi agresifnya untuk segera mengumpulkan poin demi poin berjalan mulus. Kerja keras Putri membuahkan hasil, dan ia mampu menaklukkan Wen Chi Hsu dengan skor 21-15.

Wen Chi Hsu sempat mencoba bangkit di gim kedua, tetapi Putri kembali menunjukkan konsistensi dan kualitas permainannya. Putri sukses meredam perlawanan lawan dan meraih hasil maksimal dengan skor telak 21-10, memastikan ia melaju ke perempatfinal.

Putri Kusuma Wardani. (PBSI)
Putri Kusuma Wardani. (PBSI)

2. Lanny/Pratiwi Gagal Lewati Rintangan Tiga Gim

Sayangnya, hasil positif Putri KW tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Lanny Tria Mayasari/Amallia Cahaya Pratiwi. Mereka harus menyerah di tangan wakil Amerika Serikat, Francesca Corbett/Jannie Zhang, melalui pertarungan sengit tiga gim.

Lanny/Pratiwi sebenarnya mencatatkan torehan apik di gim pertama, berhasil mengamankan kemenangan lebih dulu dengan skor 21-18.

 

Halaman:
1 2
