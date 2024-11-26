3 Pebulutangkis Ganda Putra Dunia dengan Juara BWF World Tour Finals Terbanyak, Nomor 1 Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan!

3 pebulutangkis ganda putra dunia dengan juara BWF World Tour Finals terbanyak menarik diulas. Salah satunya ada Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Deretan pebulutangkis ganda putra dunia dengan gelar juara BWF World Tour Finals terbanyak menarik untuk diulas. Sebab, turnamen penutup musim ini akan kembali digelar di Hangzhou, China pada 11-15 Desember 2024.

Sebanyak 8 pebulutangkis atau pasangan bulutangkis terbaik akan saling beradu untuk mendapat satu titel juara sebagai yang terbaik di tahun ini. Sektor ganda putra menjadi salah satu yang paling seru untuk ditonton.

Sebab, dari daftar peserta yang lolos di BWF World Tour Finals 2024, ada beberapa kejutan. Salah satunya ganda putra non-pelatnas Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Reza Pahlevi Isfahani, yang berhasil lolos ke ajang itu.

Harapannya, para ganda putra terbaik di dunia ini akan dapat menjadi juara dan melampaui rekor ganda putra dengan raihan gelar BWF World Tour Finals sebelumnya. Tercatat, ada tiga pasangan yang saat ini memegang rekor tersebut.

Daftar 3 pebulutangkis ganda putra dunia dengan gelar juara BWF World Tour Finals terbanyak:

3. Carsten Mogensen/Mathias Boe





Ganda putra legendaris asal Denmark, Carsten Mogensen dan Mathias Boe memiliki raihan BWF World Tour Final yang tidak sembarangan. Total, pasangan yang pernah menjadi penghuni ranking 1 BWF itu sukses 3 kali meraih gelar World Tour Finals. Gelar itu bahkan mereka raih secara beruntun pada 2010, 2011, dan 2012.