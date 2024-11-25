Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Casey Stoner Berkunjung ke Markas Valentino Rossi, Luca Marini: Semoga Bisa Balapan Lagi di MotoGP!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 25 November 2024 |08:33 WIB
Casey Stoner Berkunjung ke Markas Valentino Rossi, Luca Marini: Semoga Bisa Balapan Lagi di MotoGP!
Casey Stoner berkunjung ke markas Valentino Rossi. (Foto: Instagram/@vr46ridersacademyofficial)
CASEY Stoner baru saja berkunjung ke markas Valentino Rossi, yakni The Ranch. Dalam kesempatan itu, adik Rossi, yakni Luca Marini, blak-blakan mengaku terkesan menyaksikan aksi Stoner yang masih gacor. Dia bahkan sampai berharap Stoner bisa kembali balapan di MotoGP.

Ya, Casey Stoner belum lama ini berkunjung ke The Ranch milik Valentino Rossi di Italia. Sebelumnya, dia juga menghadiri pameran EICMA di Milan, Italia.

Casey Stoner

Setibanya di The Ranch, Stoner melakukan serangkaian kegiatan bersama mantan rivalnya, Valentino Rossi, dan juga anggota VR46 Riders Academy. Ada juga sosok Luca Marini dalam kesempatan itu.

Marini pun mengaku terkesan dengan kehebatan Stoner. Dia sangat memuji kecepatan dan wawasan teknis Stoner.

