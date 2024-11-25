Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Alex Marquez Ungkap Besarnya Marc Marquez dan Valentino Rossi di MotoGP: Jika Pembalap Bandingkan Diri dengan Mereka, Pasti Merasa Kalah!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 25 November 2024 |05:57 WIB
Alex Marquez Ungkap Besarnya Marc Marquez dan Valentino Rossi di MotoGP: Jika Pembalap Bandingkan Diri dengan Mereka, Pasti Merasa Kalah!
Marc Marquez dan Valentino Rossi. (Foto: MotoGP)
A
A
A

ALEX Marquez ungkap besarnya sosok Marc Marquez dan Valentino Rossi di MotoGP. Menurutnya, pembalap tak boleh membandingkan diri dengan dua sosok hebat di MotoGP itu karena pasti akan merasa kalah.

Rossi dan Marquez memang telah jadi sosok pembalap top di MotoGP. Keduanya mengukir kesuksesan besar selama kariernya hingga bisa meraih banyak gelar juara.

Marc Marquez dan Alex Marquez

The Doctor -julukan Valentino Rossi- total meraih 7 gelar di MotoGP. Sementara Marquez, dia sudah meraih 6 gelar di kelas MotoGP dan berpeluang bertambah karena masih aktif berkarier sampai saat ini.

Kondisi Marquez berbeda dengan Rossi. Sebab, The Doctor sudah resmi pensiun sejak akhir musim 2021 sehingga tak bisa menambah koleksi gelar juaranya lagi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement