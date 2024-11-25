Alex Marquez Ungkap Besarnya Marc Marquez dan Valentino Rossi di MotoGP: Jika Pembalap Bandingkan Diri dengan Mereka, Pasti Merasa Kalah!

ALEX Marquez ungkap besarnya sosok Marc Marquez dan Valentino Rossi di MotoGP. Menurutnya, pembalap tak boleh membandingkan diri dengan dua sosok hebat di MotoGP itu karena pasti akan merasa kalah.

Rossi dan Marquez memang telah jadi sosok pembalap top di MotoGP. Keduanya mengukir kesuksesan besar selama kariernya hingga bisa meraih banyak gelar juara.

The Doctor -julukan Valentino Rossi- total meraih 7 gelar di MotoGP. Sementara Marquez, dia sudah meraih 6 gelar di kelas MotoGP dan berpeluang bertambah karena masih aktif berkarier sampai saat ini.

Kondisi Marquez berbeda dengan Rossi. Sebab, The Doctor sudah resmi pensiun sejak akhir musim 2021 sehingga tak bisa menambah koleksi gelar juaranya lagi.