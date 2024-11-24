6 Pebulutangkis Indonesia yang Lolos BWF World Tour Finals 2024, Nomor 1 Baru Jadi Runner-up di China Masters 2024

ADA 6 pebulutangkis Indonesia yang memastikan diri lolos ke BWF World Tour Finals 2024. Salah satu dari enam pebulutangkis itu pun baru saja menjadi runner-up di ajang China Masters 2024.

Menariknya, Indonesia memiliki setidaknya satu wakil di lima nomor yang dipertandingkan di BWF World Tour Finals 2024 pada 11-15 Desember 2024 mendatang. Hebatnya lagi, hanya Indonesia dan China yang memiliki wakil di setiap sektor.

Jadi, siapa saja enam pebulutangkis Tanah Air yang siap bertarung di Hangzhou, China nanti?

Berikut 6 Pebulutangkis Indonesia yang Lolos BWF World Tour Finals 2024:

6. Gregoria Mariska Tunjung





Gregoria berhasil membuktikan diri bahwa dirinya masih menjadi tunggal putri terbaik Indonesia saat ini. Gregoria pun berhasil bermain di BWF World Tour Finals 2024 usai menempati peringkat keenam di ranking turnamen tersebut.

5. Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi





Kepastian Febriana/Amallia menyegel tiket tersebut usai berhasil melaju ke babak 16 besar China Masters 2024. Mereka melangkah ke babak tersebut usai menang atas kompatriotnya, Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Febriana/Amallia pun terbilang sangat beruntung. Karena mereka berhasil mendulang poin penting di China Masters 2024 hingga bertengger di peringkat delapan pada ranking ganda putri.