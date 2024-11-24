Jadwal Final China Masters 2024: Jonatan Christie dan Sabar/Reza Menjemput Titel Juara!

Simak jadwal final China Masters 2024 yang akan menampilkan Jonatan Christie (Foto: PBSI)

JADWAL Final China Masters 2024 hari ini, Minggu (24/11/2024), sudah diketahui. Jonatan Christie dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani menjemput titel juara.

Indonesia menyisakan dua wakil pada babak final yang akan digelar di Shenzhen Gymnasium, Shenzhen. Rangkaian pertandingan hari ini akan dimulai pada pukul 12.00 WIB.

Pertandingan ganda campuran akan membuka rentetan laga final. Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping akan berjumpa Hoo Pang Ron/Cheng Su Yin di partai ini.

Lalu, partai tunggal putri antara An Se-young vs Gao Fang Jie digelar berikutnya. Di laga ketiga, ada All China Final antara Li Ying Jing/Luo Xu Min vs Liu Sheng Shu/Tan Ning.

Jonatan akan tampil di partai keempat melawan Anders Antonsen. Sabar/Reza tampil terakhir untuk melawan Jin Yong/Seo Seung-jae.

Indonesia berpeluang merebut titel dari kedua nomor tersebut. Jonatan punya rekor cukup mentereng atas Antonsen.