Hasil Semifinal China Masters 2024: Jonatan Christie ke Final Usai Sikat Shi Yu Qi!

SHENZHEN – Jonatan Christie melenggang ke final China Masters 2024 Super 750! Tunggal putra Indonesia itu tampil luar biasa untuk mengalahkan Shi Yu Qi dua gim langsung 21-17 dan 21-16 di babak semifinal China Masters 2024.

Bermain di Shenzhen Gymnasium, Shenzhen, China, Sabtu (23/11/2024) siang WIB, Jonatan saling berkejar-kejaran angka mulai dari 2-2 hingga 13-13. Namun, usai keadaan imbang 13-13, performa pemain asal Jakarta terlihat menjanjikan.

Serangan-serangan yang dilancarkan kerap membuahkan hasil. Hal ini pun membuat Jonatan meninggalkan Shi dengan skor 16-13 dan terus mendulang perolehan poin.

Permainan apik Jonatan kemudian membuat wakil tuan rumah juga tidak bisa berbuat banyak. Hingga akhirnya Jojo memenangkan laga gim pertama dengan skor 21-17.

Memasuki gim kedua, laga kembali berjalan ketat. Namun begitu, Jonatan masih bisa menguasai jalannya pertandingan. Bahkan ia sempat unggul 8-6 di awal gim kedua.

Setelah itu, permainan agresif ditunjukkan Jonatan dan terus mendulang perolehan poin. Interval gim kedua, pemain berusia 27 tahun itu unggul cukup jauh 11-7.