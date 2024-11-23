Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal China Masters 2024: Jonatan Christie ke Final Usai Sikat Shi Yu Qi!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |14:05 WIB
Hasil Semifinal China Masters 2024: Jonatan Christie ke Final Usai Sikat Shi Yu Qi!
Jonatan Christie melaju ke final China Masters 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

SHENZHEN – Jonatan Christie melenggang ke final China Masters 2024 Super 750! Tunggal putra Indonesia itu tampil luar biasa untuk mengalahkan Shi Yu Qi dua gim langsung 21-17 dan 21-16 di babak semifinal China Masters 2024.

Bermain di Shenzhen Gymnasium, Shenzhen, China, Sabtu (23/11/2024) siang WIB, Jonatan saling berkejar-kejaran angka mulai dari 2-2 hingga 13-13. Namun, usai keadaan imbang 13-13, performa pemain asal Jakarta terlihat menjanjikan.

Jonatan Christie

Serangan-serangan yang dilancarkan kerap membuahkan hasil. Hal ini pun membuat Jonatan meninggalkan Shi dengan skor 16-13 dan terus mendulang perolehan poin.

Permainan apik Jonatan kemudian membuat wakil tuan rumah juga tidak bisa berbuat banyak. Hingga akhirnya Jojo memenangkan laga gim pertama dengan skor 21-17.

Memasuki gim kedua, laga kembali berjalan ketat. Namun begitu, Jonatan masih bisa menguasai jalannya pertandingan. Bahkan ia sempat unggul 8-6 di awal gim kedua.

Setelah itu, permainan agresif ditunjukkan Jonatan dan terus mendulang perolehan poin. Interval gim kedua, pemain berusia 27 tahun itu unggul cukup jauh 11-7.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/40/3089348/ini-penyebab-sabar-karyaman-reza-pahlevi-gagal-juara-china-masters-2024-DOcVP3Nkjl.jpg
Ini Penyebab Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Gagal Juara China Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/40/3089228/jonatan-christie-ungkap-penyebab-kalah-dari-anders-antonsen-di-final-china-masters-2024-WoyQiOvSYV.JPG
Jonatan Christie Ungkap Penyebab Kalah dari Anders Antonsen di Final China Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/40/3089227/kisah-sabar-karyaman-reza-pahlevi-yang-senang-bukan-main-berhasil-kalahkan-jagoan-malaysia-di-china-masters-2024-brrc4GNg82.JPG
Kisah Sabar Karyaman/Reza Pahlevi yang Senang Bukan Main Berhasil Kalahkan Jagoan Malaysia di China Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/40/3089225/jonatan-christie-akui-sedih-gagal-juarai-china-masters-2924-MSlspUawZw.JPG
Jonatan Christie Akui Sedih Gagal Juarai China Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/40/3089177/hasil-lengkap-final-china-masters-2024-jonatan-christie-dan-sabar-karyaman-reza-pahlevi-kompak-jadi-runner-up-7d4BFwyc3p.JPG
Hasil Lengkap Final China Masters 2024: Jonatan Christie dan Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Kompak Jadi Runner-up
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/40/3089154/hasil-final-china-masters-2024-ditumbangkan-ganda-putra-korea-selatan-sabar-karyaman-reza-pahlevi-gagal-juara-MR6YMA6ZSA.jpg
Hasil Final China Masters 2024: Ditumbangkan Ganda Putra Korea Selatan, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Gagal Juara
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement