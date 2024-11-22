5 Pebulutangkis Perempuan Cantik Indonesia yang Kaya Prestasi, Nomor 1 Peraih Emas Olimpiade!

5 pebulutangkis perempuan cantik Indonesia yang kaya prestasi akan diulas Okezone. Salah satunya ada peraih medali emas Olimpiade.

Ya, Indonesia punya segudang talenta berbakat di dunia bulu tangkis. Kiprah manis pun turut ditunjukkan para pebulutangkis perempuan dengan sudah merebut banyak gelar juara bergengsi.

Pencapaian manis ini membuat sosok mereka makin sempurna. Sebab, bukan hanya berbakat, mereka juga berparas cantik nan menawan hingga memiliki banyak penggemar. Siapa saja mereka?

Berikut 5 pebulutangkis perempuan cantik Indonesia yang kaya prestasi:

5. Debby Susanto





Salah satu pebulutangkis perempuan cantik Indonesia yang kaya prestasi adalah Debby Susanto. Dia sudah resmi pensiun pada 2019.

Sebelum pensiun, Debby mengukir kiprah manis dalam kariernya di dunia tepok bulu. Dia pernah menjuarai All England pada 2016 kala berduet dengan Praveen Jordan. Duet itu juga pernah menjuarai Korea Open 2017, meraih medali emas SEA Games 2015, medali perunggu Asian Games 2014, dan masih banyak lagi lainnya.

4. Greysia Polii





Kemudian, ada Greysia Polii. Sama seperti Debby, Greysia juga sudah resmi gantung raket sejak 2022. Keputusan itu diambil usai dirinya merebut medali emas Olimpiade Tokyo 2020.

Kala itu, Greysia sukses naik podium tertinggi lewat duetnya dengan Apriyani Rahayu. Selain medali emas Olimpiade, Greysia merebut banyak gelar juara bergengsi, di antaranya ada medlai emas sea Games 2019, medali emas Asian Games 2014, juara Thailand Open 2020, dan masih banyak lagi lainnya.