Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulutangkis Cantik Jepang yang Jadi Idola di Indonesia, Nomor 1 Segera Pensiun!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |19:23 WIB
5 Pebulutangkis Cantik Jepang yang Jadi Idola di Indonesia, Nomor 1 Segera Pensiun!
Chiharu Shida kala berlaga. (Foto: Instagram/@_chiharushida_)
A
A
A

5 pebulutangkis cantik Jepang yang jadi idola di Indonesia menarik diulas. Salah satunya ada pebulutangkis yang baru saja memberi kabar mengejutkan karena memutuskan untuk pensiun.

Jepang punya banyak talenta berbakat di dunia bulu tangkis. Bakat gemilang itu membawa mereka mengukir prestasi manis hingga digandrungi banyak penggemar.

Apalagi, tak jarang para pebulutangkis ini juga punya paras menawan. Siapa saja mereka?

Berikut 5 pebulutangkis cantik Jepang yang jadi idola di Indonesia:

5. Tomoka Miyazaki

Tomoka Miyazaki

Salah satu pebulutangkis cantik Jepang yang jadi idola di Indonesia adalah Tomoka Miyazaki. Dia bermain di sektor tunggal putri.

Dengan usia yang masih muda, Tomoka bisa jadi andalan baru Jepang di masa depan. Dia diketahui lahir di Osaka, Jepang, pada 17 Agustus 2006.

4. Nami Matsuyama

Nami Matsuyama

Kemudian, ada Nami Matsuyama. Dia jadi salah satu pebulutangkis andalan Jepang di sektor ganda putri. Kiprah manis pun diukirnya sejauh ini.

Nami Matsuyama baru saja meraih medali perunggu di Olimpiade Paris 2024. Selain itu, dia pernah juara China Masters, Indonesia Open, Thailand Open, All England, dan masih banyak lagi lainnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186201/hendra_setiawan_bersama_sandiani_arief-S21z_large.jpg
Kisah Lucu Pengeluaran Hendra Setiawan di Denmark Ketahuan sang Istri, Terbongkar Gara-Gara Detektif Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186190/yeo_jia_min-2Ku6_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Yeo Jia Min, Tunggal Putri yang Ukir Banyak Sejarah untuk Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3186024/kento_momota-vSTL_large.jpg
Kisah Mengejutkan Eks Raja Bulu Tangkis Kento Momota, Rival Sengit Anthony Ginting yang Beri Sinyal Comeback dari Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3186114/viktor_axelsen-SkXQ_large.jpg
5 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Suka Emosi hingga Banting Raket, Nomor 1 Viktor Axelsen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3186043/hendra_setiawan_dan_loh_kean_yew-i9ZM_large.jpg
Kisah Bocah Ajaib Singapura Loh Kean Yew, Akui Kagum dengan Skill Hendra Setiawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3186011/pramudya_kusumawardana-305F_large.jpg
Kisah Pramudya Kusumawardana, Pebulu Tangkis Indonesia yang Kini Bela Australia Baru Rebut Gelar Juara Lagi di Guatemala
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement