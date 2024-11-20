5 Pebulutangkis Cantik Jepang yang Jadi Idola di Indonesia, Nomor 1 Segera Pensiun!

5 pebulutangkis cantik Jepang yang jadi idola di Indonesia menarik diulas. Salah satunya ada pebulutangkis yang baru saja memberi kabar mengejutkan karena memutuskan untuk pensiun.

Jepang punya banyak talenta berbakat di dunia bulu tangkis. Bakat gemilang itu membawa mereka mengukir prestasi manis hingga digandrungi banyak penggemar.

Apalagi, tak jarang para pebulutangkis ini juga punya paras menawan. Siapa saja mereka?

Berikut 5 pebulutangkis cantik Jepang yang jadi idola di Indonesia:

5. Tomoka Miyazaki





Salah satu pebulutangkis cantik Jepang yang jadi idola di Indonesia adalah Tomoka Miyazaki. Dia bermain di sektor tunggal putri.

Dengan usia yang masih muda, Tomoka bisa jadi andalan baru Jepang di masa depan. Dia diketahui lahir di Osaka, Jepang, pada 17 Agustus 2006.

4. Nami Matsuyama





Kemudian, ada Nami Matsuyama. Dia jadi salah satu pebulutangkis andalan Jepang di sektor ganda putri. Kiprah manis pun diukirnya sejauh ini.

Nami Matsuyama baru saja meraih medali perunggu di Olimpiade Paris 2024. Selain itu, dia pernah juara China Masters, Indonesia Open, Thailand Open, All England, dan masih banyak lagi lainnya.