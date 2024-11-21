Segini Harta Kekayaan Dana White, Sosok Utama di Balik Kesuksesan UFC

HARTA kekayaan Dana White sebagai CEO sekaligus Presiden UFC (Ultimate Fighting Championship) saat ini menarik diketahui. Dirinya sempat membuat sebuah gebrakan kebijakan di ranah UFC dengan menguatkan aturan tentang kekerasan fisik dan keamanan dalam bertanding.

Sejak saat itu, olahraga ini mulai memperoleh pengakuan dari otoritas olahraga, jaringan televisi, dan sponsor besar yang sebelumnya menghindari MMA karena ketidakpastian regulasi.

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (21/11/2024), Okezone telah merangkum harta kekayaan Dana White, sebagai berikut.

Profil Dana White

Dana Frederick White Jr. diketahui lahir di Manchester, Connecticut, 28 Juli 1969. Dirinya merupakan anak dari pasangan June White dan Dana White Sr. Ayahnya berkebangsaan Amerika, sementara ibunya berasal dari Irlandia. White tumbuh di keluarga Katolik dan mempunyai istri bernama Anne Stella.

Mereka menikah pada 1996 dan dari pernikahannya mempunyai dua orang putra bernama Dana III dan Aidan, serta seorang putri bernama Savannah. Berlatar belakang pendidikan di Hermon High School dan pernah mencoba untuk kuliah di Quincy College dan UMass Boston, dirinya keluar sebelum pendidikannya berakhir.

White tertarik dengan dunia tinju sejak umur 17 tahun dan terpaksa harus meninggalkan Boston setelah terlibat masalah utang dengan seorang mafia Whitey Bulger dan Kevin Weeks. Bahkan sosoknya harus membayar sekitar USD2.500, namun tidak mempunyai cukup uang untuk membayarnya.

Ketika berada di Las Vegas, Dana White menjalankan bisnis Boxercise dan mulai melatih bersama mitranya, Fertitta bersaudara. Saat bertemu Tito Ortiz dan Chuck Liddell, ia menjadi manajer mereka. White juga berjumpa dengan Bob Meyrowitz, bos Semaphore Entertainment Group yang secara kebetulan menjadi perusahaan induk UFC.

Pada Januari 2001, Lorenzo dan kakaknya Frank mengakuisisi UFC sekitar USD2 juta dan menjadikannya anak perusahaan dari Zuffa. Selain itu, mereka juga menunjuk Dana White sebagai Presiden UFC.