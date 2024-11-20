Kisah Dana White, Sosok Utama di Balik Kesuksesan UFC

CEO Dana White (tengah) di tengah persaingan Khabib Nurmagomedov vs Tony Ferguson yang akhirnya batal digelar. (Foto: The Sun)

KISAH Dana White, sosok utama di balik kesuksesan UFC menarik untuk dibahas. Ya, UFC besar tak lepas dari peran Dana White yang merupakan CEO dari ajang seni bela diri campuran (MMA) paling bergengsi saat ini tersebut.

UFC atau Ultimate Fighting Championship diketahui semakin melejit namanya semenjaj Dana White mengambil alih posisi kepemimpinan pada 2001 silam. Di bawah kepemimpinannya, UFC tidak hanya berhasil bertahan, tetapi berkembang pesat hingga menjadi fenomena global dengan jutaan penggemar di seluruh dunia.

Awal Perjalanan dengan UFC

Pada awal 2000-an, UFC adalah organisasi yang terjebak dalam kesulitan finansial dan kurang mendapatkan pengakuan mainstream. Namun, situasi itu berubah ketika pada tahun 2001, Dana White memperkenalkan UFC kepada dua investor besar, yaitu Lorenzo dan Frank Fertitta, yang kemudian membeli UFC dan memberi White kendali penuh atas operasional dan strategi perusahaan.

Sebelum kepemilikan Fertitta, UFC hampir bangkrut dan menghadapi tekanan hukum yang besar. UFC dipandang sebagai olahraga yang brutal dan liar, dengan banyak kritik mengenai keamanannya.

Namun, Dana White memiliki visi yang berbeda—ia percaya bahwa MMA memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi olahraga yang diterima secara luas jika dapat disajikan dengan cara yang lebih profesional.

Transformasi UFC





Salah satu langkah pertama yang diambil oleh Dana White adalah memperkenalkan aturan yang lebih jelas dan ketat untuk meningkatkan keselamatan para petarung. Ia juga menghapuskan unsur-unsur kekerasan yang tidak perlu dan memperkenalkan regulasi yang lebih baik dalam setiap pertarungan.

Melalui kebijakan ini, UFC mulai mendapatkan pengakuan dari otoritas olahraga, jaringan televisi, dan sponsor besar, yang sebelumnya menghindari MMA karena ketidakpastian regulasi.

White juga tahu bahwa UFC memerlukan platform yang lebih besar untuk menarik perhatian masyarakat luas. Pada tahun 2005, ia meluncurkan acara reality show The Ultimate Fighter (TUF) di stasiun televisi Spike TV, yang menjadi titik balik besar bagi UFC.

The Ultimate Fighter tidak hanya memberikan spotlight bagi para petarung MMA, tetapi juga memperkenalkan olahraga ini kepada penonton yang lebih luas. Melalui TUF, UFC berhasil menarik perhatian generasi muda, serta mempopulerkan bintang-bintang masa depan yang menjadi ikon MMA.