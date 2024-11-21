Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar China Masters 2024: Bungkam Ganda Putri Jepang, Febriana/Amallia Lolos Perempatfinal!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |19:31 WIB
Hasil 16 Besar China Masters 2024: Bungkam Ganda Putri Jepang, Febriana/Amallia Lolos Perempatfinal!
Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL 16 besar China Masters 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, berhasil melesat ke babak perempatfinal.

Kepastian itu didapat usai Febriana/Amallia melibas pasangan Jepang, Kokona Ishikawa/Mio Konegawadua. Main di Shenzhen Gymnasium, Shenzhen, China, Kamis (21/11/2024) malam WIB, mereka menang 2 gim langsung dengan skor kembar 21-19 dan 21-19 dalam waktu 49 menit.

Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi

Jalannya Pertandingan

Ana/Tiwi -sapaan Febriana/Amallia- bertarung ketat dalam reli-reli panjang dengan Ishikawa/Konegawa di awal laga. Mereka pun silih berganti memimpin sampai sama kuat di angka 5-5.

Selepas itu, pasangan Tim Merah-Putih mampu menyerang dengan lebih efektif. Pertahanan lawan mereka bobol dengan smash-smash dan cegatan yang mematikan sehingga mereka unggul 9-6 dan 11-7 di interval gim pertama.

Usai rehat, Ana/Tiwi semakin mendominasi dan dengan mudah memperlebar jarak menjadi 17-10. Namun, Ishikawa/Konegawa pelan tapi pasti bangkit dan memangkas ketertinggalan menjadi 18-19.

Beruntung bagi Indonesia, Ana/Tiwi tampil gemilang di momen krusial. Hasilnya, duet Pelatnas PBSI itu menutup gim pertama dengan kemenangan 21-19.

Pada gim kedua, aksi kejar mengejar angka kembali terjadi. Ishikawa/Konegawa sempat unggul 3-1, tetapi Ana/Tiwi dengan cepat berbalik unggul 6-4 sebelum skor akhirnya kembali imbang 6-6.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
