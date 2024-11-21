Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Reaksi Jonatan Christie Sukses Revans atas Wakil Tuan Rumah Lu Guang Zu di 16 Besar China Masters 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |18:21 WIB
Reaksi Jonatan Christie Sukses Revans atas Wakil Tuan Rumah Lu Guang Zu di 16 Besar China Masters 2024
Jonatan Christie kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

REAKSI Jonatan Christie sukses revans atas wakil tuan rumah, Lu Guang Zu, di 16 besar China Masters 2024. Tunggal putra Indonesia itu yang senang meraih kemenangan membeberkan kunci suksesnya.

Jonatan mengatakan permainan tempo cepat yang diterapkannya menjadi kunci sukses mengalahkan pemain ranking 15 dunia itu. Alhasil, sang lawani tak nyaman dan banyak melakukan kesalahan.

Jonatan Christie

“Puji Tuhan bisa balas dua kekalahan sebelumnya dari Lu Guang Zu. Tapi cukup kaget dengan perubahan shuttlecock dibandingkan pertandingan pertama hari Selasa lalu, hari ini lajunya lebih kencang,” kata Jonatan dalam keterangan pers PBSI, Kamis (21/11/2024).

“Beruntung dari strategi dan penyesuaian tadi bisa masuk polanya, bagaimana untuk mempercepat tempo yang membuat dia tidak nyaman dan akhirnya banyak pengembalian yang keluar,” imbuhnya.

“Di gim kedua tadi belajar dari pengalaman sebelumnya, saat sudah unggul dan mulai terkejar, jangan sampai turun fokusnya, berpikir ‘ayo ini poin genting, poin penting, jangan kendur’,” ucapnya.

Dengan hasil tersebut, Jonatan melompat ke babak perempatfinal turnamen level Super 750 itu. Selanjutnya, dia akan bersua dengan pemenang laga antara utusan tuan rumah lainnya, Lei Lan Xi, kontra Lin Chun-Yi dari Taiwan.

“Besok lawan Lei Lan Xi atau Lin Chun-Yi pasti tidak mudah, keduanya pemain kidal yang punya kecepatan dan kelincahan. Siapapun lawannya saya mau maksimal,” ucap pemain ranking enam dunia itu.

Halaman:
1 2
