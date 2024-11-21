Hasil 16 Besar China Masters 2024: Shi Yuqi Pulangkan Chico Aura Dwi Wardoyo

SHENZHEN - Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo dipulangkan wakil tuan rumah, Shi Yuqi dari babak 16 besar China Masters 2024, pada Kamis (21/11/2024) siang WIB. Dengan begitu, Chico gagal melaju ke babak perempatfinal.

Chico sendiri sejatinya sudah berjuang selama 43 menit melawan Shi Yuqi. Namun, Chico tetap kalah 18-20 dan 10-21 dari unggulan pertama di turnamen super 750 tersebut.

Jalannya Pertandingan

Berlaga di Shenzhen Gymnasium, China,, Chico langsung mendapat tekanan yang berarti dari Shi Yu Qi. Pemain ranking satu dunia itu cukup nyaman mencuri poin dari Chico sehingga unggul 7-2.

Chico sempat memangkas ketertinggalannya menjadi 7-10. Namun, pemain kelahiran Jayapura itu masih harus tertinggal 7-11 dari Shi Yu Qi di interval gim pertama.

Usai jeda, Chico tampak mulai menemukan irama permainannya. Pemain ranking 32 dunia itu kembali memangkas jarak menjadi 14-16. Pertarungan sengit pun tersaji.

Bahkan, Chico terus memangkas ketertinggalannya hingga menjadi 18-19. Tapi pada akhirnya, pemain berusia 26 tahun itu harus takluk dari Shi Yu Qi di gim pertama dengan skor 18-21.