Healing, Francesco Bagnaia Jalan Kaki 10 Km Usai Gagal Juara Dunia MotoGP 2024

Francesco Bagnaia mengaku jalan kaki 10 km di pantai usai gagal juara dunia MotoGP 2024 (Foto: Instagram/@pecco63)

FRANCESCO Bagnaia ketahuan jalan kaki sejauh 10 km usai gagal juara dunia MotoGP 2024. Hal itu dilakukan sang pembalap untuk menenangkan pikirannya.

Pecco kalah dalam pertarungan gelar juara MotoGP 2024 meski berhasil memenangkan balapan utama terakhir musim ini MotoGP Barcelona 2024 pada akhir pekan lalu. Ia finis dengan selisih 10 poin di klasemen dari sang juara, Jorge Martin.

Pembalap Italia itu langsung mencopot nomor satu pada motornya selepas balapan. Sebab, ia bukanlah seorang juara lagi sehingga harus mengenakan nomor aslinya, yakni 63, pada musim depan.

Pecco menilai pencopotan nomor satu itu wajib dilakukan dirinya sendiri. Pasalnya, ia yang memasangnya ketika pertama kali juara pada MotoGP 2022.

“Penting bagi saya untuk melakukannya sendiri. Saya menempatkan nomor satu pertama saya setelah menjadi juara, dan saya merasa harus menghapus nomor itu untuk yang terakhir," kata Bagnaia dilansir dari Speedweek, Kamis (21/11/2024).

Lebih lanjut, rider tim Ducati Lenovo itu mengungkapkan melepaskan penat dengan pergi ke laut dan berjalan sejauh 10 km di pantai di kawasan Barcelona setelah kehilangan gelar juaranya. Kegiatan penyegaran itu penting untuk membantunya menjalani tes di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo.