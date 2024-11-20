Jorge Martin Kesulitan dengan Motor RS-GP di Tes Pascamusim MotoGP Barcelona 2024, Bos Aprilia Racing Bilang Begini

BARCELONA – Sang juara dunia MotoGP 2024, Jorge Martin tampak kesulitan mengendarai motor barunya bersama Aprilia Racing. Terbukti Martin gagal masuk 10 besar dalam tes pascamusim MotoGP Barcelona 2024 saat mengendarai motor RS-GP.

Menanggapi hasil itu, Aprilia Racing tetap memuji Martin. Menurut Direktur Teknis Aprilia Racing, Fabiano Sterlacchini, penampilan Martin tetap luar biasa, apalagi mengingat itu adalah momen pertamanya membawa motor Aprilia di MotoGP.

Ya, Jorge Martin akhirnya mengenakan seragam Aprilia Racing setelah musim 2024 selesai. Pembalap asal Spanyol itu mengetes motor Aprilia RS-GP dalam tes pascamusim MotoGP Barcelona di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol pada Selasa (19/11/2024) kemarin.

Dalam tes tersebut, Martin berhasil menyelesaikan 77 putaran dan berada di posisi ke-11 secara catatan waktu. Juara dunia MotoGP 2024 itu tak masuk dalam 10 besar tes pertama sebelum musim depan.

Walau demikian, Sterlacchini mengatakan tetap senang dengan performa yang ditunjukkan oleh Martinator -julukan Jorge Martin. Mengacu pada tes itu, Sterlacchini mengatakan Aprilia Racing jadi mengetahui kekurangan dari motor mereka.

“Saya pikir fakta bahwa kami memiliki Jorge, yang datang dari motor perebutan gelar dunia dan dia adalah pebalap perebutan gelar dunia, adalah peluang besar karena kami memiliki referensi dan kami dapat memahami dengan lebih jelas aspek-aspek yang harus kami fokuskan,” kata Sterlacchini dikutip dari Crash, Rabu (20/11/2024).