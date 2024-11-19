Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Tumbangkan Stipe Miocic di UFC 309, Jon Jones Sukses Pertahankan Sabuk Kelas Berat!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |10:15 WIB
Tumbangkan Stipe Miocic di UFC 309, Jon Jones Sukses Pertahankan Sabuk Kelas Berat!
Petarung UFC, Jon Jones saat hadapi Stipe Miocic di UFC 309. (Foto: Instagram/jonnybones)
A
A
A

NEW YORK – Petarung asal Amerika Serikat, Jon Jones berhasil menumbangkan Stipe Miocic di UFC 309 yang berlangsung di New York City, New York, Amerika Serikat pada Minggu 17 November 2024. Pertarungan itu tak hanya memperpanjang tren kemenangan Jon Jones, tetapi juga membuatnya sukses mempertahankan sabuk juara kelas berat di ajang UFC tersebut.

Kini rekor Jon Jones adalah 28 kemenangan, satu kekalahan dan satu no contest (tidak ada pemenang dalam pertarungan). Terakhir kali Jones menelan kekalahan pada 2009 silam, saat menghadapi Matt Hamil di The Ultimate Fighter: Heavyweights Finale.

Perlu diketahui, Jon Jones tumbang pada ronde ketiga dalam duel yang disiarkan secara langsung di Mola tersebut. Menariknya, ini merupakan pertarungan perdana kedua petarung tersebut di 2024.

Ya, baik Jones dan Miocic telah lama absen memasuki octagon. Jones pada 2023 sedangkan Miocic 2021.

Jalannya Pertarungan

Di ronde pertama, Jon Jones terlihat sudah mulai mengambil inisiatif serangan dari arah kiri. Namun, Miocic mampu membalasnya dengan tendangan dari kanan.

Jon Jones vs Stipe Miocic (UFC)

Petarung 37 tahun tersebut mampu mendominasi duel dengan melakukan side mount setelah menjatuhkan Miocic dan mendaratkan sikuan keras tepat di kepala mantan juara kelas berat tersebut hingga berakhirnya ronde pertama.

Di ronde kedua, Stipe Miocic mulai melakukan serangan dengan pukulan jab sebelah kiri hingga mengenai Jones. Saling pukul pun terjadi di antara kedua petarung tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/43/3163527/petarung_ufc_khamzat_chimaev_melakukan_selebrasi_dengan_membawa_bendera_palestina_usai_jadi_juara_kelas_menengah-mZUT_large.jpg
Sukses Juara UFC, Khamzat Chimaev Bawa Bendera Palestina dan Teriak Allahu Akbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/43/3159770/arianny_celeste-JLOx_large.jpg
Kisah Gadis Ring Cantik Arianny Celeste, Ternyata Lebih Kaya dari Petarung UFC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/469/3153706/alexa_grasso-jtiI_large.jpg
5 Petarung Top MMA Paling Cantik, Nomor 1 Model Tersohor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/43/3152935/simak_kisah_tak_biasa_supermodel_cantik_gloria_de_paula-ehyv_large.jpg
Kisah Tak Biasa Supermodel Cantik Gloria de Paula yang Banting Setir Jadi Petarung UFC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/43/3146770/yoo_joo_sang-PTUR_large.jpg
Profil Yoo Joo-sang, Petarung asal Korsel yang Pukul KO Jeka Saragih dalam Waktu 28 Detik di UFC 316
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/43/3146036/petarung_indonesia_jeka_saragih_takluk_dalam_28_detik_gara_gara_ko_brutal_di_ufc_316-jnyg_large.jpg
Kisah Miris Jeka Saragih, Pegulat Indonesia yang Langsung KO secara Brutal dalam Waktu 28 Detik di UFC 316
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement