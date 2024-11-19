Tumbangkan Stipe Miocic di UFC 309, Jon Jones Sukses Pertahankan Sabuk Kelas Berat!

NEW YORK – Petarung asal Amerika Serikat, Jon Jones berhasil menumbangkan Stipe Miocic di UFC 309 yang berlangsung di New York City, New York, Amerika Serikat pada Minggu 17 November 2024. Pertarungan itu tak hanya memperpanjang tren kemenangan Jon Jones, tetapi juga membuatnya sukses mempertahankan sabuk juara kelas berat di ajang UFC tersebut.

Kini rekor Jon Jones adalah 28 kemenangan, satu kekalahan dan satu no contest (tidak ada pemenang dalam pertarungan). Terakhir kali Jones menelan kekalahan pada 2009 silam, saat menghadapi Matt Hamil di The Ultimate Fighter: Heavyweights Finale.

Perlu diketahui, Jon Jones tumbang pada ronde ketiga dalam duel yang disiarkan secara langsung di Mola tersebut. Menariknya, ini merupakan pertarungan perdana kedua petarung tersebut di 2024.

Ya, baik Jones dan Miocic telah lama absen memasuki octagon. Jones pada 2023 sedangkan Miocic 2021.

Jalannya Pertarungan

Di ronde pertama, Jon Jones terlihat sudah mulai mengambil inisiatif serangan dari arah kiri. Namun, Miocic mampu membalasnya dengan tendangan dari kanan.

Petarung 37 tahun tersebut mampu mendominasi duel dengan melakukan side mount setelah menjatuhkan Miocic dan mendaratkan sikuan keras tepat di kepala mantan juara kelas berat tersebut hingga berakhirnya ronde pertama.

Di ronde kedua, Stipe Miocic mulai melakukan serangan dengan pukulan jab sebelah kiri hingga mengenai Jones. Saling pukul pun terjadi di antara kedua petarung tersebut.