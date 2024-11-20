Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Irwansyah Akui Ada Diskusi untuk Latih India, Singgung Nasib Digantung PBSI

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |18:00 WIB
Irwansyah Akui Ada Diskusi untuk Latih India, Singgung Nasib Digantung PBSI
Irwansyah mengaku sudah ada diskusi dengan India dan menyinggung nasibnya yang menggantung di PBSI (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Irwansyah mengakui sudah ada diskusi untuk melatih tim bulu tangkis India. Namun, untuk saat ini, ia menghormati kontrak dengan PBSI yang akan berlaku hingga Desember 2024.

Hingga saat ini, Irwansyah masih menjalankan tugasnya sebagai pelatih tunggal putra pelatnas PBSI. Dengan situasi tersebut, pelatih berusia 50 tahun itu menegaskan belum melakukan tanda tangan kontrak apa pun untuk menjadi pelatih negara lain, termasuk India.

Irwansyah

“Saya memang ada tawaran dari (negara) luar. Satu dari India, satu lagi dari Singapura, satu lagi dari negara lain yang saya tidak usah sebutkan semua. Jadi ketika orang hubungi kita, kita hargai, bagaimana sopan santun kita. Lalu ditawari seperti itu (menjadi pelatih),” ungkap Irwansyah kepada MNC Portal Indonesia (MPI), melalui sambungan telefon, Rabu (20/11/2024).

“Tapi saya kan masih kerja di PBSI, kontrak saya sampai bulan 12, semua pelatih-pelatih. Makanya ketika berita itu muncul, ya memang ada pembicaraan, saya ditelefon dari India, Singapura, dan negara lain, tapi kami tidak ada tanda tangan apa-apa,” tambahnya.

Meski begitu, Irwansyah terbuka dengan pembicaraan tersebut. Sebab, ia mengaku kondisi PBSI saat ini, statusnya sebagai pelatih seperti tidak memiliki kejelasan.

Bahkan ketika membaca situasi sekarang, Irwansyah seperti mendapatkan isyarat posisinya sebagai pelatih akan digantikan. Pertanda itu semakin kuat ketika pria asal Medan itu tidak diberangkatkan ke China Masters 2024!

“Saya juga enggak tahu di PBSI dipakai lagi atau enggak, kami enggak tahu, dan bulan depan ini tinggal beberapa minggu lagi saja. Jadi ketika ada orang telefon dan di PBSI kami enggak tahu bagaimana nasibnya, kami kan jadi bingung,” terang Irwansyah.

“Jadi saya pikir semenjak saya pulang dari Kejuaraan Eropa, saya bilang ya nanti dulu (saat ada tawaran dari luar), karena saya masih di PBSI. Jadi mereka juga menunggu. Tapi di PBSI kami juga menunggu kabar, apa dipanggil satu-satu atau bagaimana?” sambungnya.

