Hasil China Masters 2024: Chico Dwi Wardoyo Menang Susah Payah Lawan Wakil India

SHENZHEN – Chico Aura Dwi Wardoyo harus berjuang keras untuk melangkah ke babak 16 besar China Masters 2024 Super 750. Ia melewati pertarungan 74 menit melawan Priyanshu Rajawat untuk menang 22-24, 21-13 dan 21-18, di babak 32 besar China Masters 2024.

Bermain di Shenzhen Gymnasium, Shenzhen, China, Selasa (19/11/2024) sore WIB, Chico tak mampu mengimbangi permainan apik Rajawat di awal pertandingan. Sempat imbang 2-2, dia tertinggal 2-5 dan 4-7.

Pemain kelahiran Jayapura itu pun kerap melakukan kesalahan sendiri. Pukulannya menyangkut di net dan keluar dari lapangan. Alhasil, dia terus ketinggalan dalam kedudukan 8-11 dan 9-14.

Setelah itu, Chico berhasil memperbaiki permainannya dan mulai memangkas ketertinggalannya menjadi 18-19 dan bahkan menyamakan skor menjadi 20-20. Sayangnya, dia lengah di poin-poin krusial sehingga tumbang dengan skor 22-24 di gim pertama dari Rajawat.

Pada gim kedua, pemain ranking 32 dunia itu bisa menekan Rajawat dan memimpin 4-0. Namun, Rajawat dengan cepat bisa bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 4-4.

Akan tetapi, Chico merubah pola permainannya menjadi lebih berani menyerang. Variasi dropshot dan smash yang dilakukannya pun efektif menembus pertahanan lawan. Hasilnya, dia kembali unggul 9-6 dan memperlebar jarak di angka 12-8.