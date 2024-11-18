Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Daftar Top Skor Sementara Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025: Masuk Papan Atas, Megawati Hangestri Ke-3!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |11:16 WIB
Daftar Top Skor Sementara Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025: Masuk Papan Atas, Megawati Hangestri Ke-3!
Megawati Hangestri kala membela Red Sparks. (Foto: Red Sparks)
A
A
A

DAFTAR top skor sementara Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Bintang Timnas Voli Putri Indonesia, Megawati Hangestri, pun kini ada di urutan ketiga.

Ya, Megawati yang bermain untuk tim Red Sparks masih berada di papan atas daftar top skor Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025 pada Minggu 17 November 2024. Namun, memasuki putaran kedua musim ini, dia semakin tertinggal dari jagoan IBK Altos, Viktoriia Danchak, yang semakin gacor.

Megawati Hangestri

Red Sparks kembali menelan kekalahan dalam laga pertama putaran kedua Liga Voli Korea Selatan 2024-2025. Bertandang ke markas Hillstate pada Sabtu 16 November 2024, tim asuhan Ko Hee-jin itu kalah dengan skor 1-3 (18-25, 25-16, 23-25, dan 19-25).

Ini menjadi kekalahan ketiga berturut-turut yang dialami Red Sparks. Sebelumnya, mereka juga dikalahkan Hillstate di kandang sendiri dan kemudian ditundukkan Pink Spiders.

Kendati demikian, sinar Megawati tak pudar. Pemain asal Jember itu kembali menjadi top skor bagi Red Sparks dalam laga tandang kontra Hillstate dengan torehan 22 poin.

Dengan tambahan 22 poin itu, Megawati kini sudah mengemas 168 poin dalam tujuh pertandingan di Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025. Pemain berusia 25 tahun itu pun duduk di peringkat tiga daftar top skor sementara pada musim ini.

Namun, Megawati tertinggal jauh dari Viktoriia Danchak, yang semakin mendekati angka 300 poin. Bintang IBK Altos itu masih memuncaki daftar top skor Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025 dengan raihan 246 poin dari delapan pertandingan.

