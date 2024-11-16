Advertisement
SPORTS SPORT LAIN

Hasil Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025: Diperkuat Megawati Hangestri, Red Sparks Kalah 1-3 dari Hyundai Hillstate

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |16:41 WIB

Megawati Hangesti kala membela Red Sparks. (Foto: Red Sparks)
A
A
A

HASIL Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Red Sparks yang turut diperkuat pevoli andalan Indonesia, Megawati Hangestri, harus tumbang dari Hyundai Hillstate dengan skor 1-3.

Ya, Red Sparks kesulitan menghadapi Hyundai Hillstate di Suwon Gymnasium, Sabtu (16/11/2024) siang WIB. Megawati dan kolega pun kalah dari Hillstate lewat pertempuran empat set dengan skor 1-3 dengan rincian skor 18-25, 16-25, 25-23, dan 25-19.

Megawati Hangestri

Jalannya Pertandingan

Red Sparks mendapat tekanan dari tim tuan rumah. Megawati dan kolega cukup kesulitan meredam variasi serangan yang dilancarkan para pemain Hillstate sehingga tertinggal jauh 9-16.

Megawati dan kolega sejatinya kerap menebar ancaman. Namun semua serangannya itu masih bisa diredam oleh para pemain Hillstate yang bermain sangat solid.

Red Sparks yang terus mendapat gempuran semakin tertinggal 14-20 dari Hillstate. Variasi serangan yang dilancarkan Moma Bassoko cs benar-benar membuat Megawati dan kolega kerepotan. Hasilnya, Hillstate mengunci set pertama dengan kemenangan 25-18.

Pada set kedua, Hillstate masih tampil cukup dominan. Serangan-serangan yang dilancarkan tim tuan rumah itu cukup membuat para pemain Red Sparks kesulitan sehingga unggul 15-7.

Tidak hanya bagus dalam menyerang saja, pertahanan Hillstate juga sangat solid sehingga sulit untuk ditembus Megawati cs. Red Sparks pun semakin tertinggal 13-21 dari Hillstate.

Megawati cs benar-benar dibuat kesulitan untuk membongkar pertahanan Hillstate. Hasilnya, Red Sparks takluk di set kedua dengan skor 16-25 yang sekaligus membuat mereka tertinggal 0-2 dari Hillstate.

