HOME SPORTS NETTING

Ketum PBSI Angkat Bicara soal Rumor Irwansyah Tinggalkan Jonatan Christie dan Anthony Ginting untuk Hijrah ke India

Bagas Abdiel , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |14:50 WIB
Ketum PBSI Angkat Bicara soal Rumor Irwansyah Tinggalkan Jonatan Christie dan Anthony Ginting untuk Hijrah ke India
Irwansyah dikabarkan hijrah ke India. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum PBSI terpilih 2024-2028, Fadil Imran, angkat bicara soal rumor Irwansyah tinggalkan Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting untuk hijrah ke India. Dia menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada laporan tentang kepergian pelatih tunggal putra pelatnas PBSI tersebut.

Fadil yang merupakan Ketum PBSI baru terpilih mengaku belum mendapat laporan apa pun dari Irwansyah. Pihaknya sendiri sempat mengetahui hal tersebut lewat media sosial.

Irwansyah

"Belum ada. (Pelatih) Irwansyah belum pernah lapor ke PBSI," ucap Fadil kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung, Senin (18/11/2024).

"Saya tanya ke pengurus yang sekarang, ketumnya kan belum saya, Belum ada Irwansyah melaporkan secara resmi. Saya juga cuma baca lewat medsos. Belum ketemu juga apalagi di telefon sama Irwansyah," lanjutnya.

"Makanya, dua sebenarnya tanya medsos atau tanya Irwansyah. Kalau ke PBSI belum ngomong," imbuh Fadil.

Halaman:
1 2
