Klasemen Akhir MotoGP 2024: Jorge Martin Posisi Pertama Unggul 10 Poin dari Francesco Bagnaia, Marc Marquez Finis Ke-3

KLASEMEN akhir MotoGP 2024 dipastikan dikuasai oleh pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin. Rider berjuluk Martinator itu menjadi juara dunia MotoGP 2024 usai berada di posisi pertama dengan mengoleksi 508 poin.

Martin menjadi juara dunia dengan keunggulan 10 poin dari Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) di urutan kedua. Bagnaia sendiri berduel ketat dengan Martin hingga seri penutup MotoGP 2024, yakni di Sirkuit Catalunya, Barcelona.

MotoGP Barcelona 2024 itu pun baru saja selesai pada Minggu (17/11/2024) malam WIB. Hasilnya Bagnaia keluar sebagai pemenangnya, Marquez finis kedua, dan ketiga baru Martin.

Hanya saja, 25 poin yang dibawa Bagnaia tak cukup untuk bisa menyalip perolehan 508 poin milik Martin. Karena itulah Bagnaia harus puas menjadi runner-up di musim 2024 ini.

Itu berarti Bagnaia gagal meraih gelar juara dunia ketiganya secara beruntun. Padahal sejak MotoGP 2022 hingga 2023, Bagnaia mampu mendominasi gelar juara ajang balap motor tersebut.

Keberhasilan Martin menjadi juara dunia pun terbilang luar biasa. Ia mampu juara meski hanya mencatatkan tiga kemenangan dari total 20 seri balapan utama di MotoGP 2024.