HOME SPORTS MOTOGP

5 Rekor Jorge Martin Setelah Juara Dunia MotoGP 2024, Nomor 1 Bikin Fans Valentino Rossi Sakit Hati

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |21:19 WIB
5 Rekor Jorge Martin Setelah Juara Dunia MotoGP 2024, Nomor 1 Bikin Fans Valentino Rossi Sakit Hati
Pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin. (Foto: MotoGP)
A
A
A

ADA 5 rekor yang berhasil dipecahkan Jorge Martin setelah menjadi juara dunia MotoGP 2024. Salah satunya ada yang membuat fans Valentino Rossi sakit hati karena Martin mampu menyamai catatan manis pembalap legenda berjuluk The Doctor itu.

Ya, Martin telah memastikan diri menjadi juara dunia MotoGP 2024 usai bertengger di peringkat pertama pada klasemen akhir. Martin mencatatkan 508 poin, unggul 10 angka dari Francesco Bagnaia di urutan kedua.

Pada balapan terakhir, yakni di MotoGP Barcelona 2024 sejatinya Bagnaia keluar sebagai pemenang dan Martin finis ketiga. Namun, perolehan poin tetap unggul Martin di klasemen akhir pembalap MotoGP 2024, karena itulah Martinator –julukan Martin– berhak merebut gelar juara dunia MotoGP pertamanya. Sejumlah rekor pun sukses ia ciptakan, penasaran apa saja?

Berikut 5 Rekor Jorge Martin Setelah Juara Dunia MotoGP 2024:

5. Jadi Rider Spanyol Ke-5 yang Jadi Juara Dunia MotoGP

Jorge Martin

Meski banyak pembalap Spanyol yang berkarier di MotoGP, nyatanya baru empat rider dari negara tersebut yang pernah menjadi juara dunia MotoGP. Keempat rider itu adalah Alex Criville, Jorge Lorenzo, Marc Marquez, dan Joan Mir.

Kini jumlah pembalap Spanyol yang pernah menjadi juara dunia pun bertambah dengan hadirnya Jorge Martin. Martinator jadi rider Spanyol kelima yang pernah menjuarai MotoGP.

4. Juara dengan Rekor Kemenangan Sedikit

Jorge Martin

Banyak fans MotoGP yang keheranan dengan klasemen MotoGP 2024, sebab secara catatan kemenangan, Bagnaia unggul jauh dari Martin. Pecco –sapaan akrab Bagnaia– mencatatkan 11 kemenangan dari 20 seri di musim ini.

Sementara Martin hanya mencatatkan 3 kemenangan. Martin bisa juara dunia karena tampil konsisten dan meraup poin saat sprint race. Karena itulah Martin tetap bisa unggul 10 poin dari Bagnaia meski sangat sedikit memenangkan balapan utama MotoGP 2024.

Halaman:
1 2 3
