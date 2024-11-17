Gagal Finis Gara-Gara Marc Marquez, Pedro Acosta Marah-Marah Disalip sang Senior

MONTMELO – Pedro Acosta kesal gagal finis pada Sprint Race MotoGP Barcelona 2024, Sabtu 16 November malam WIB. Ia merasa manuver Marc Marquez sangat tidak perlu.

Harapan tinggi diusung Acosta usai menyelesaikan kualifikasi MotoGP Barcelona 2024 di posisi enam. Sayangnya, pembalap tim Red Bull GASGAS Tech3 itu harus mengakhiri Sprint Race lebih cepat.

Fairing motornya terlepas usai bersenggolan dengan Marquez di tikungan tiga Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol, selepas start. Alhasil, Acosta harus mengakhiri balapan lebih cepat.

El Tiburon de Mazarron pun kesal karena senggolan tersebut membuatnya mengakhiri Sprint Race secara prematur. Menurutnya, Marquez tak perlu-perlu amat buru-buru menyalip lantaran masih putaran pertama.

BACA JUGA: Marc Marquez Prediksi Duel Francesco Bagnaia vs Jorge Martin di MotoGP Barcelona 2024

“Dua tikungan yang bikin frustrasi. Kami bahkan tidak memulai balapan. Sulit berbicara sesuatu soal balapan ini,” kata Acosta, melansir dari Crash, Minggu (17/11/2024).

“Kembali, akhir pekan di mana kami bekerja dengan baik dan merasa sedikit kompetitif. Karena alasan eksternal, kami kembali finis dengan 0 poin,” sambung pria asal Spanyol itu.