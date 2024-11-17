Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Gagal Finis Gara-Gara Marc Marquez, Pedro Acosta Marah-Marah Disalip sang Senior

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |11:29 WIB
Gagal Finis Gara-Gara Marc Marquez, Pedro Acosta Marah-Marah Disalip sang Senior
Pedro Acosta (31) kesal gagal finis gara-gara Marc Marquez (Foto: Instagram/@37pedroacosta)
A
A
A

MONTMELO Pedro Acosta kesal gagal finis pada Sprint Race MotoGP Barcelona 2024, Sabtu 16 November malam WIB. Ia merasa manuver Marc Marquez sangat tidak perlu.

Harapan tinggi diusung Acosta usai menyelesaikan kualifikasi MotoGP Barcelona 2024 di posisi enam. Sayangnya, pembalap tim Red Bull GASGAS Tech3 itu harus mengakhiri Sprint Race lebih cepat.

Pedro Acosta bersenggolan dengan Marc Marquez di Sprint Race MotoGP Barcelona 2024 (Foto: X/@MotoGP)

Fairing motornya terlepas usai bersenggolan dengan Marquez di tikungan tiga Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol, selepas start. Alhasil, Acosta harus mengakhiri balapan lebih cepat.

El Tiburon de Mazarron pun kesal karena senggolan tersebut membuatnya mengakhiri Sprint Race secara prematur. Menurutnya, Marquez tak perlu-perlu amat buru-buru menyalip lantaran masih putaran pertama.

“Dua tikungan yang bikin frustrasi. Kami bahkan tidak memulai balapan. Sulit berbicara sesuatu soal balapan ini,” kata Acosta, melansir dari Crash, Minggu (17/11/2024).

“Kembali, akhir pekan di mana kami bekerja dengan baik dan merasa sedikit kompetitif. Karena alasan eksternal, kami kembali finis dengan 0 poin,” sambung pria asal Spanyol itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement