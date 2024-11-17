Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Prediksi Duel Francesco Bagnaia vs Jorge Martin di MotoGP Barcelona 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |09:29 WIB
Marc Marquez Prediksi Duel Francesco Bagnaia vs Jorge Martin di MotoGP Barcelona 2024
Marc Marquez memprediksi persaingan Jorge Martin dan Francesco Bagnaia di MotoGP Barcelona 2024 (Foto: Instagram/@motogp)
MONTMELO – Marc Marquez memprediksi jalannya duel antara Francesco Bagnaia vs Jorge Martin pada MotoGP Barcelona 2024. Namun, ia tidak menjawab secara gamblang.

Bagnaia dan Martin bersaing sangat ketat sampai titik akhir. Penentuan gelar juara pun baru akan diketahui dari hasil akhir balapan utama MotoGP Barcelona 2024 yang akan berlangsung di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Minggu (17/11/2024) malam WIB.

Francesco Bagnaia melaju di depan Jorge Martin dan Marc Marquez di MotoGP Malaysia 2024 (Foto: Ducati Corse)

Pasalnya, Bagnaia mampu memangkas jarak poin dari Martin setelah keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP 2024. Rider yang akrab disapa Pecco itu mengoleksi 473 angka dan berselisih 19 poin dari Martin.

Selisih itu membuat Martinator lebih diunggulkan. Akan tetapi, Bagnaia tentu masih memiliki peluang untuk menjadi juara dunia ketiga kalinya secara beruntun.

Terkait itu, Marquez tidak terlalu sulit untuk memprediksi siapa yang bakal meraih gelar juara. Walau tidak menjawab secara gamblang, ia menilai Martin punya potensi yang besar untuk keluar sebagai kampiun.

“Saya pikir posisi ke sembulan untuk Jorge itu mudah, tapi balapan ya tetap balapan,” kata Marquez, dilansir dari Crash, Minggu (17/11/2024)

