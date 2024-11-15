Kisah Mitzi Abigail, Istri Anthony Ginting yang Pensiun karena Gagal Tembus Pelatnas PBSI

KISAH Mitzi Abigail menarik diulas. Sebab, istri Anthony Sinisuka Ginting ini ternyata pensiun sebagai pebulutangkis karena gagal tembus pelatnas PBSI.

Sosok Mitzi Abigail tengah mendapat sorotan besar dari publik karena baru saja dipersunting Anthony Ginting. Pasangan ini akhirnya resmi berlanjut ke jenjang pernikahan pada 26 Oktober 2024.

Mitzi Abigail sendiri diketahui menjalin asmara dengan Anthony Ginting selama 12 tahun lamanya! Sejoli ini bahkan sempat menjalin hubungan jarak jauh ketika Mitzi Abigail melanjutkan pendidikannya di Australia.

Kini, serba-serbi soal kehidupannya menarik diulas, termasuk fakta menarik bahwa Mitzi Abigail ternyata mantan atlet bulu tangkis di Indonesia. Setelah tidak lagi jadi atlet bulu tangkis, sosoknya banting setir menjadi konten kreator.

Dilansir dari berbagai sumber pada Jumat (15/11/2024), Okezone telah merangkum kisah Mitzi Abigail, sebagai berikut.

Kisah Mitzi Abigail

Mitzi Abigail diketahui lahir di Jakarta, 19 Februari 1996. Sosoknya memulai tertarik dengan bulu tangkis sejak sekolah dasar. Kala itu, dirinya melihat sang ayah berlatih olahraga badminton tersebut.

Mitzi diketahui awalnya masuk ke klub Kharisma Astec, Jakarta, dan lanjut ke PB Djarum. Tetapi, dia gagal masuk ke Pelatnas PBSI hingga memutuskan untuk pensiun dini dari bulu tangkis.

Sebelum pensiun, Mitzi tercatat pernah mengikuti kejuaraan bulu tangkis internasional U-19 OUE Singapore 2014. Namun, dia kalah oleh Jin Yu Jia asal Singapura di babak awal penyisihan.