Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Mitzi Abigail, Istri Anthony Ginting yang Pensiun karena Gagal Tembus Pelatnas PBSI

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |16:00 WIB
Kisah Mitzi Abigail, Istri Anthony Ginting yang Pensiun karena Gagal Tembus Pelatnas PBSI
Mitzi Abigail merupakan istri dari Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: Instagram/@mitziabigail)
A
A
A

KISAH Mitzi Abigail menarik diulas. Sebab, istri Anthony Sinisuka Ginting ini ternyata pensiun sebagai pebulutangkis karena gagal tembus pelatnas PBSI.

Sosok Mitzi Abigail tengah mendapat sorotan besar dari publik karena baru saja dipersunting Anthony Ginting. Pasangan ini akhirnya resmi berlanjut ke jenjang pernikahan pada 26 Oktober 2024.

Anthony Sinisuka Ginting dan Mitzi Abigail

Mitzi Abigail sendiri diketahui menjalin asmara dengan Anthony Ginting selama 12 tahun lamanya! Sejoli ini bahkan sempat menjalin hubungan jarak jauh ketika Mitzi Abigail melanjutkan pendidikannya di Australia.

Kini, serba-serbi soal kehidupannya menarik diulas, termasuk fakta menarik bahwa Mitzi Abigail ternyata mantan atlet bulu tangkis di Indonesia. Setelah tidak lagi jadi atlet bulu tangkis, sosoknya banting setir menjadi konten kreator.

Dilansir dari berbagai sumber pada Jumat (15/11/2024), Okezone telah merangkum kisah Mitzi Abigail, sebagai berikut.

Kisah Mitzi Abigail

Mitzi Abigail diketahui lahir di Jakarta, 19 Februari 1996. Sosoknya memulai tertarik dengan bulu tangkis sejak sekolah dasar. Kala itu, dirinya melihat sang ayah berlatih olahraga badminton tersebut.

Mitzi diketahui awalnya masuk ke klub Kharisma Astec, Jakarta, dan lanjut ke PB Djarum. Tetapi, dia gagal masuk ke Pelatnas PBSI hingga memutuskan untuk pensiun dini dari bulu tangkis.

Sebelum pensiun, Mitzi tercatat pernah mengikuti kejuaraan bulu tangkis internasional U-19 OUE Singapore 2014. Namun, dia kalah oleh Jin Yu Jia asal Singapura di babak awal penyisihan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184878/benyapa_aimsaard-v4QW_large.jpg
Kisah Persahabatan Pebulu Tangkis Supercantik Benyapa Aimsaard dengan Putri KW, Lengket hingga Berbagi Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184857/gabriel_adcock-fWhm_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik asal Inggris Gabrielle Adcock, Akui Terpesona dengan Kehebatan Hendra Setiawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184685/thet_htar_thuzar-YcvD_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Thet Htar Thuzar, Tunggal Putri Myanmar yang Populer Berkat Dukungan Fans Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184627/pramudya_kusumawardana-NZLl_large.jpg
Kisah Pramudya Kusumawardana, Pebulu Tangkis Indonesia yang Tinggal di Australia Merasa Bersalah karena Smashnya Kena Wajah Hendra Setiawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184597/indonesia_international_challenge_2025_ii-vzaD_large.jpg
Link Live Streaming Indonesia International Challenge 2025 II di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184592/lin_dan-lqSA_large.jpg
Kisah Legenda Bulu Tangkis China Lin Dan, Juara Olimpiade dan Dunia yang Tak Pernah Menang di Indonesia Open
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement