HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Akhir Putaran Pertama Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025: Red Sparks Posisi 4, Megawati Hangestri Cs Gagal Awali Musim dengan Baik

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |09:28 WIB
Klasemen Akhir Putaran Pertama Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025: Red Sparks Posisi 4, Megawati Hangestri Cs Gagal Awali Musim dengan Baik
Pevoli Indonesia, Megawati Hangestri saat bermain untuk Red Sparks. (Foto: Instagram/red__sparks)
A
A
A

KLASEMEN akhir putaran pertama Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025 menarik untuk diketahui. Sebab klub yang dibela pevoli Indonesia, Megawati Hangestri, yakni Red Sparks gagal mencatatkan awal yang bagus di musim ini.

Pasalnya pada klasemen akhir putaran pertama Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025, Red Sparks berada di posisi keempat dengan mengoleksi 10 poin. Itu hasil dari tiga kemenangan dan tiga imbang.

Red Sparks kalah saing dari IBK Altos meski sama-sama mengoleksi 10 poin. Bedanya IBK Altos lebih diunggulkan karena mencatatkan empat kemenangan dan dua kekalahan dari enam laga yang sudah dimainkan di putaran pertama turnamen voli tersebut.

Hasil yang didapatkan Red Sparks itu pun terbilang buruk karena musim lalu mereka bisa meraih hasil yang lebih baik. Tepatnya pada musim 2023-2024, Red Sparks mengakhiri musim pertama dengan berada mencatatknan empat kemenangan dan dua kekalahan.

Megawati Hangestri saat membela Red Sparks

Kini akibat awal yang buruk itu, Red Sparks pun terlempar dari zona playoff alias tiga besar. Memang perjalanan hingga menuju babak playoff masih panjang, namun hasil di putaran pertama itu wajib dievaluasi agar Red Sparks bisa meraih kemenangan sebanyak mungkin lagi.

Halaman:
1 2
