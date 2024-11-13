Fabio Quartararo Prediksi 90% Jorge Martin Juara Dunia MotoGP 2024

FABIO Quartararo memprediksi Jorge Martin akan jadi juara dunia MotoGP 2024. Apalagi, saat ini Martinator punya selisih poin cukup besar jelang seri terakhir.

Martin mengoleksi 485 poin usai MotoGP Malaysia 2024 dua pekan lalu. Ia unggul hingga 24 angka dari Francesco Bagnaia di posisi dua.

Dengan begitu, pembalap asal Spanyol tersebut berpeluang besar mengamankan titelnya dalam Sprint Race MotoGP Barcelona 2024. Martin cukup jadi pemenang pada sesi tersebut, Sabtu 16 November 2024 malam WIB.

Oleh karena itu, Quartararo menilai Martin jauh lebih unggul untuk bisa juara MotoGP 2024. Namun satu hal yang pasti, tak boleh ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh rider berusia 26 tahun tersebut dalam balapan di Sirkuit Barcelona-Catalunya, 15-17 November.

“Saya tidak tahu siapa yang akan memenangkan persaingan gelar musim ini, namun bagi saya itu dimenangkan oleh Jorge Martín,” kata Quartararo, mengutip dari Motosan, Rabu (13/11/2024).

“Jika tidak ada hal aneh yang terjadi, dia memiliki lebih banyak kentungan daripada Pecco,” imbuh pria asal Prancis itu.