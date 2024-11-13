Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Fabio Quartararo Prediksi 90% Jorge Martin Juara Dunia MotoGP 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |03:43 WIB
Fabio Quartararo Prediksi 90% Jorge Martin Juara Dunia MotoGP 2024
Fabio Quartararo memprediksi Jorge Martin juara dunia MotoGP 2024 (Foto: Instagram/@89jorgemartin)
A
A
A

FABIO Quartararo memprediksi Jorge Martin akan jadi juara dunia MotoGP 2024. Apalagi, saat ini Martinator punya selisih poin cukup besar jelang seri terakhir.

Martin mengoleksi 485 poin usai MotoGP Malaysia 2024 dua pekan lalu. Ia unggul hingga 24 angka dari Francesco Bagnaia di posisi dua.

Francesco Bagnaia vs Jorge Martin

Dengan begitu, pembalap asal Spanyol tersebut berpeluang besar mengamankan titelnya dalam Sprint Race MotoGP Barcelona 2024. Martin cukup jadi pemenang pada sesi tersebut, Sabtu 16 November 2024 malam WIB.

Oleh karena itu, Quartararo menilai Martin jauh lebih unggul untuk bisa juara MotoGP 2024. Namun satu hal yang pasti, tak boleh ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh rider berusia 26 tahun tersebut dalam balapan di Sirkuit Barcelona-Catalunya, 15-17 November.

“Saya tidak tahu siapa yang akan memenangkan persaingan gelar musim ini, namun bagi saya itu dimenangkan oleh Jorge Martín,” kata Quartararo, mengutip dari Motosan, Rabu (13/11/2024).

“Jika tidak ada hal aneh yang terjadi, dia memiliki lebih banyak kentungan daripada Pecco,” imbuh pria asal Prancis itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement