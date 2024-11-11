Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

2 Pembalap MotoGP Bukan Jebolan VR46 yang Berasal dari Italia, Nomor 1 Sering Dikira Alumni

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |14:36 WIB
2 Pembalap MotoGP Bukan Jebolan VR46 yang Berasal dari Italia, Nomor 1 Sering Dikira Alumni
Fabio Di Giannantonio termasuk dua pembalap Italia di MotoGP yang bukan jebolan VR46 (Foto: Instagram/@valeyellow46)
BERIKUT dua pembalap MotoGP bukan jebolan VR46 yang berasal dari Italia. Salah satunya kini malah membalap untuk tim milik Valentino Rossi.

Niat The Doctor membangun Akademi Balap VR46 adalah untuk menjaring serta mengembangkan bakat-bakat muda di balap motor. Tangan dingin Rossi sudah terlihat di grid MotoGP 2024.

Pembalap Italia didikan VR46 Academy (Foto: Instagram/@vr46ridersacademyofficial)

Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Luca Marini, dan Marco Bezzecchi, adalah deretan nama yang cukup erat kaitannya dengan VR46. Namun, ternyata bukan hanya mereka saja yang berasal dari Italia.

Ada dua pembalap MotoGP bukan jebolan VR46 yang berasal dari Italia. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

2 Pembalap MotoGP Bukan Jebolan VR46 yang Berasal dari Italia

2. Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio berfoto dengan livery spesial tim di MotoGP Inggris 2024 (Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team)

Pembalap satu ini bahkan baru direkrut oleh tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team pada MotoGP 2024. Kendati begitu, Di Giannantonio bukanlah jebolan akademi balap Rossi.

Pria berusia 26 tahun itu mengawali kariernya dari Red Bull Rookies Cup lalu perlahan menanjak dari Moto3, Moto2, hingga MotoGP. Yang pasti, Di Giannantonio tak punya hubungan apa pun dengan Rossi sebelumnya.

Halaman:
1 2
