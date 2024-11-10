Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Liga Voli Putri Korea 2024-2025: Megawati Hangestri Cs Terlempar dari Zona Playoff!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |11:57 WIB
Klasemen Liga Voli Putri Korea 2024-2025: Megawati Hangestri Cs Terlempar dari Zona Playoff!
Megawati Hangesti kala membela Red Sparks. (Foto: Red Sparks)
A
A
A

KLASEMEN Liga Voli Putri Korea 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri cs harus terlempar dari zona playoff.

Red Sparks mengalami penurunan peringkat dalam klasemen sementara Liga Voli Putri Korea 2024-2025. Hal ini terjadi usai IBK Altos meraih kemenangan pada Sabtu 9 November 2024.

Megawati Hangestri

Red Sparks menelan kekalahan dalam laga kelima putaran pertama Liga Voli Korea Selatan 2024-2025. Mereka tumbang di kandang sendiri dari Hillstate dengan skor 1-3 (12-25, 29-27, 22-25, 37-39).

Padahal, Megawati Hangestri tampil gemilang dalam pertandingan yang digelar pada Jumat, 8 November 2024 itu. Bintang Timnas Voli Putri Indonesia tersebut menorehkan 34 poin untuk Red Sparks dan menjadi top skor bersama pemain lawan, Laetitia Moma Bassoko.

Ini menjadi kekalahan kedua yang dialami oleh Red Sparks pada musim ini. Sebelumnya, mereka mendapat kekalahan pertama dari IBK Altos dengan skor 2-3 (13-25, 25-23, 25-18, 22-25 dan 10-15) pada 30 Oktober.

Kendati kalah, tim asuhan Ko Hee-jin itu masih sempat duduk di peringkat ketiga klasemen alias batas zona playoff. Namun, posisi mereka mengalami perubahan setelah IBK Altos bermain hari ini.

IBK Altos berhasil meraih kemenangan di kandang AI Pepper Savings Bank. Tim arahan Kim Ho-chul itu menang telak dengan skor 3-0 (25-21, 25-13, 25-15) sehingga sukses mengantongi tiga poin tambahan.

Dengan hasil tersebut, IBK Altos menggusur posisi Red Sparks. Mereka naik ke posisi ketiga klasemen sementara Liga Voli Putri Korea 2024-2025 dengan torehan 10 poin.

Halaman:
1 2
