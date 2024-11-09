Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025 Semalam: Megawati Hangestri Gagal Bawa Red Sparks Menang atas Hyundai Hillstate

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |05:39 WIB
Hasil Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025 Semalam: Megawati Hangestri Gagal Bawa Red Sparks Menang atas Hyundai Hillstate
Megawati Hangesti kala membela Red Sparks. (Foto: Red Sparks)
A
A
A

HASIL Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025 semalam akan diulas dalam artikel ini. Red Sparks yang turut diperkuat pevoli ternama Indonesia, Megawati Hangestri, gagal menang saat melawan Hyundai Hillstate.

Red Sparks kalah dengan skor 1-3 dalam pertandingan yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Jumat 8 November 2024 malam WIB. Rincian skornya adalah 12-25, 29-27, 22-25, dan 37-39.

Red Sparks

Red Sparks harus tertinggal 0-4 terlebih dahulu pada awal set pertama. Setelah itu, mereka mampu mencuri dua poin dan membuat skor menjadi 2-4, tetapi kembali tertinggal dengan skor 2-7.

Hillstate terus mampu untuk menjaga keunggulan hingga pertengahan set pertama dengan keunggulan 11-6. Red Sparks sempat berusaha mengejar hingga skor 9-14, tetapi kemudian kembali tertinggal dengan skor 9-18.

Hillstate tampil apik dengan strategi yang rapi dan membuat Red Sparks kewalahan. Alhasil, set pertama mampu dicuri Hillstate dengan kemenangan 25-12.

Awal set kedua berjalan lebih sengit dari set sebelumnya dengan kedua tim yang bergantian merebut poin hingga skor 5-5. Red Sparks sempat unggul 7-5, tetapi kemudian skor kembali imbang 7-7 dan 9-9.

Setelah itu, Hillstate sempat unggul 14-11 atas Red Sparks. Akan tetapi, Megawati cs mampu melawan dan membuat skor kembali imbang menjadi 17-17.

Skor sempat berimbang hingga 20-20 dan kemudian Hillstate memimpin dengan skor 22-21. Beruntungnya, Red Sparks mampu mengejar ketertinggalan itu dan bahkan nyaris menang pada skor 24-22.

Sayangnya, Megawati dan kolega gagal memanfaatkan kesempatan itu dan Hillstate mampu memaksa deuce dengan skor 24-24. Setelah melewati persaingan sengit, Red Sparks akhirnya mampu mencuri set kedua dengan kemenangan 29-27.

Set ketiga kembali berjalan sengit dengan kedua tim yang bergantian mencuri poin hingga skor 10-10. Hillstate sempat unggul 19-16 terlebih dahulu, sebelum akhirnya Red Sparks melesat dan membalikkan keadaan menjadi 21-19.

