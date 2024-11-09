Casey Stoner Berani Bertaruh Marc Marquez Bakal Jadi Juara Dunia MotoGP 2025

MILAN – Mantan rider Ducati, Casey Stoner yakin Marc Marquez bakal menjadi juara dunia MotoGP 2025. Ia berani bertaruh seperti itu karena Marquez di musim depan akan bermain untuk tim pabrikan Ducati, yang mana bakal mendapatkan dukungan penuh dan motor terbaru.

Stoner saja sudah dibuat kagum dengan Marquez yang begitu gahar ketika menggunakan motor Ducati musim lalu di MotoGP 2024 ini. Ia pun percaya jika Marquez diberikan motor terbaru, serta mendapatkan bantuan dengan statusnya sebagai rider pabrikan, maka gelar juara bisa dicapai dengan mudah.

Ya, The Baby Alien -julukan Marquez- akan memulai lembaran baru lagi dalam perjalanan kariernya di MotoGP 2025. Juara dunia delapan kali itu itu dipromosikan ke tim pabrikan Borgo Panigale setelah tampil impresif dalam musim perdananya dengan Gresini Ducati tahun ini.

Dengan begitu, Marquez akan mendapatkan motor dengan spesifikasi terbaru dari merek asal Italia itu yakni Desmosedici GP25 dan memperoleh dukungan penuh dari pabrikan Ducati. Dia tak lagi mengendarai kuda besi dengan spek lama seperti saat di Gresini.

Karena itu, Stoner sangat optimis Marquez bisa meraih gelar juara MotoGP 2025. Dia yakin betul bintang asal Spanyol itu dapat beradaptasi dengan motor anyarnya nanti.

“Sangat sulit untuk mengetahui perbedaan antara model motor 2023 dan 2024, mereka dapat mengatakan bahwa ada beberapa perubahan pada motornya tetapi ketika Marc Márquez tiba tahun depan, saya pikir motornya tidak akan terlalu berbeda dan saya yakin Marc akan merasa nyaman,” kata Stoner dilansir dari Motosan, Sabtu (9/11/2024).