Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Casey Stoner Berani Bertaruh Marc Marquez Bakal Jadi Juara Dunia MotoGP 2025

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |00:00 WIB
Casey Stoner Berani Bertaruh Marc Marquez Bakal Jadi Juara Dunia MotoGP 2025
Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez. (Foto: Instagram/gresiniracing)
A
A
A

MILAN – Mantan rider Ducati, Casey Stoner yakin Marc Marquez bakal menjadi juara dunia MotoGP 2025. Ia berani bertaruh seperti itu karena Marquez di musim depan akan bermain untuk tim pabrikan Ducati, yang mana bakal mendapatkan dukungan penuh dan motor terbaru.

Stoner saja sudah dibuat kagum dengan Marquez yang begitu gahar ketika menggunakan motor Ducati musim lalu di MotoGP 2024 ini. Ia pun percaya jika Marquez diberikan motor terbaru, serta mendapatkan bantuan dengan statusnya sebagai rider pabrikan, maka gelar juara bisa dicapai dengan mudah.

Ya, The Baby Alien -julukan Marquez- akan memulai lembaran baru lagi dalam perjalanan kariernya di MotoGP 2025. Juara dunia delapan kali itu itu dipromosikan ke tim pabrikan Borgo Panigale setelah tampil impresif dalam musim perdananya dengan Gresini Ducati tahun ini.

Dengan begitu, Marquez akan mendapatkan motor dengan spesifikasi terbaru dari merek asal Italia itu yakni Desmosedici GP25 dan memperoleh dukungan penuh dari pabrikan Ducati. Dia tak lagi mengendarai kuda besi dengan spek lama seperti saat di Gresini.

Marc Marquez

Karena itu, Stoner sangat optimis Marquez bisa meraih gelar juara MotoGP 2025. Dia yakin betul bintang asal Spanyol itu dapat beradaptasi dengan motor anyarnya nanti.

“Sangat sulit untuk mengetahui perbedaan antara model motor 2023 dan 2024, mereka dapat mengatakan bahwa ada beberapa perubahan pada motornya tetapi ketika Marc Márquez tiba tahun depan, saya pikir motornya tidak akan terlalu berbeda dan saya yakin Marc akan merasa nyaman,” kata Stoner dilansir dari Motosan, Sabtu (9/11/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement