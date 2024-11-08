Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Jegal Jorge Martin agar Francesco Bagnaia Juara MotoGP 2024?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |06:15 WIB
Marc Marquez Jegal Jorge Martin agar Francesco Bagnaia Juara MotoGP 2024?
Marc Marquez melaju di depan Jorge Martin pada Sprint Race MotoGP Thailand 2024 (Foto: Gresini Racing)
A
A
A

MARC Marquez jegal Jorge Martin agar Francesco Bagnaia juara MotoGP 2024? Apalagi, The Baby Alien mengaku lebih ingin punya rekan setim seorang juara dunia musim depan.

Persaingan juara dunia MotoGP 2024 berlanjut ke seri terakhir. Martin menjadi kandidat terkuat dengan raihan 485 poin atau unggul 24 angka dari Bagnaia di urutan dua.

Francesco Bagnaia melaju di depan Jorge Martin dan Marc Marquez di MotoGP Malaysia 2024 (Foto: Ducati Corse)

Dengan selisih sejauh itu, Martin hanya perlu menang pada Sprint Race di seri terakhir nanti. Jika tidak, ia cukup finis berdekatan saja dengan Bagnaia pada balapan 15-17 November 2024.

Yang pasti, Martin tak perlu merasa tertekan pada seri terakhir nanti. Ia juga harus sebisa mungkin tidak terjatuh atau gagal finis pada Sprint Race dan balapan utama.

Tentu, pihak paling tidak diuntungkan dari situasi ini adalah Bagnaia dan Ducati Corse. Jika Martin menjadi juara dunia, pabrikan asal Italia itu akan kehilangan seorang pembalap jempolan.

Martinator sudah pasti memperkuat Aprilia Racing pada MotoGP 2025. Dengan begitu, andai jadi juara dunia, maka pabrikan asal Noale tersebut yang menangguk untung musim depan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement