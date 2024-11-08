Marc Marquez Jegal Jorge Martin agar Francesco Bagnaia Juara MotoGP 2024?

MARC Marquez jegal Jorge Martin agar Francesco Bagnaia juara MotoGP 2024? Apalagi, The Baby Alien mengaku lebih ingin punya rekan setim seorang juara dunia musim depan.

Persaingan juara dunia MotoGP 2024 berlanjut ke seri terakhir. Martin menjadi kandidat terkuat dengan raihan 485 poin atau unggul 24 angka dari Bagnaia di urutan dua.

Dengan selisih sejauh itu, Martin hanya perlu menang pada Sprint Race di seri terakhir nanti. Jika tidak, ia cukup finis berdekatan saja dengan Bagnaia pada balapan 15-17 November 2024.

Yang pasti, Martin tak perlu merasa tertekan pada seri terakhir nanti. Ia juga harus sebisa mungkin tidak terjatuh atau gagal finis pada Sprint Race dan balapan utama.

Tentu, pihak paling tidak diuntungkan dari situasi ini adalah Bagnaia dan Ducati Corse. Jika Martin menjadi juara dunia, pabrikan asal Italia itu akan kehilangan seorang pembalap jempolan.

Martinator sudah pasti memperkuat Aprilia Racing pada MotoGP 2025. Dengan begitu, andai jadi juara dunia, maka pabrikan asal Noale tersebut yang menangguk untung musim depan.