HOME SPORTS BASKET

Hasil Semifinal Basket MNC Sports Competition 2024: iNews Tantang FTA-A di Final!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |20:28 WIB
Hasil Semifinal Basket MNC Sports Competition 2024: iNews Tantang FTA-A di Final!
Pertandingan basket di MNC Sport Competition 2024. (Foto: Andhika Khoirul Huda/MNC Portal Indonesia)
HASIL semifinal basket MNC Sports Competition 2024 akan diulas dalam artikel ini. iNews akan menantang FTA-A di babak final.

Ya, ajang MNC Sports Competition 2024 sebentar lagi mencapai puncaknya di cabang olahraga bola basket putra. Sang finalis pun telah diketahui setelah pertandingan semifinal digelar di Playfield Court, Palmerah, Jakarta, pada Kamis (6/11/2024) sore WIB.

Pertandingan basket di MNC Sport Competition

Pada pertandingan semifinal pertama, FTA-A berhadapan dengan MNC Bank. Laga berlangsung sengit sejak awal sampai MNC Bank bisa menjauh dari kejaran sang lawan.

Namun, di pertengahan kuarter kedua, FTA-A bisa bangkit. Mereka pun mampu membalikkan keadaan.

FTA-A terus mendominasi jalannya pertandingan sehingga bisa memperlebar keunggulan dari MNC Bank. Hasilnya, mereka mengamankan kemenangan dengan skor cukup telak 47-26.

Kemudian, pada pertandingan semifinal kedua mempertemukan iNews dengan MNC University. Laga berjalan dalam intensitas yang cukup tiinggi sejak awal.

Akan tetapi, iNews yang dihuni pemain-pemain senior bisa lebih efektif melakukan serangan. Mereka pun sempat unggul enam bola dalam kedudukan 22-10.

Di menit-menit akhir, MNC University bisa memangkas ketertinggalan menjadi tujuh angka saja. Namun, mereka banyak membuang peluang. Pada akhirnya, iNews mengunci kemenangan dengan skor 28-21.

Berdasarkan hasil tersebut, iNews akan bersua dengan FTA-A di partai puncak. Pertandingan pamungkas itu dijadwalkan digelar di Playfield Court pada Jumat 8 November 2024 mulai pukul 16.00 WIB. Selain itu, ada juga laga perebutan tempat ketiga antara MNC University kontra MNC Bank.

