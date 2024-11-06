Berduel Ketat dengan Francesco Bagnaia di MotoGP Malaysia 2024, Jorge Martin Malah Senang

SEPANG – Pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin menikmati momen berduel dengan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) di sepanjang akhir pekan MotoGP Malaysia 2024. Martin malahan mengaku senang karena meski mereka tengah bersaing untuk menjadi juara dunia, duel di antara mereka nyatanya berjalan sangat sehat.

Seperti diketahui, Bagnaia berhasil keluar sebagai pemenang pada seri balapan MotoGP Malaysia 2024 yang berlangsung akhir pekan lalu. Sementara Martin finis tepat di belakangnya, yakni posisi dua.

Kemenangan yang diraih Bagnaia ini sekaligus menunda perayaan gelar juara Martin. Dengan begitu, penentuan gelar juara dunia MotoGP 2024 pun akan tercipta di seri balapan terakhir yang menurut kabar beredar akan digelar di Sirkuit Catalunya pada 15-17 November mendatang.

Meski demikian, Martin sangat senang dengan persaingan sengit yang tercipta dengan Bagnaia sepanjang balapan di MotoGP Malaysia 2024. Sebab, mereka benar-benar bersaing dengan sportif sepanjang balapan.

“Saya harus berterima kasih kepadanya (Bagnaia) karena meskipun ini adalah persaingan yang ketat di antara kami, selalu ada banyak rasa hormat, meskipun kami sangat agresif untuk menang, kami selalu menyisakan sedikit ruang untuk menghindari masalah,” kata Martin, dikutip dari Motosan, Rabu (6/11/2024).

Di sisi lain, Martin mengaku kalau sebenarnya sangat ingin mengunci podium pertama di MotoGP Malaysia 2024. Tapi, dia tidak ingin mengambil resiko. Rider asal Spanyol itu juga mengakui Bagnaia tampil sangat baik sepanjang balapan sehingga sulit untuk dikejar.