Pede Juara, Jorge Martin Siapkan Perayaan di MotoGP Barcelona 2024

MONTMELO – Pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin optimis bakal menjadi juara dunia MotoGP 2024. Saking percaya dirinya, Martin sudah menyiapkan perayaan gelar juara di MotoGP Barcelona 2024, seri penutup di musim ini.

Seperti diketahui, seri balapan terakhir akan menjadi penentu gelar juara dunia antara Martin dan Franceco Bagnaia (Ducati Lenovo). Penentuan gelar juara itu digelar di MotoGP Barcelona 2024 usai seri Valencia dibatalkan.

BACA JUGA: Ini Alasan Jorge Martin Minta Teknik Ciptaan Valentino Rossi Dilarang Dipakai di MotoGP

MotoGP Valencia 2024 yang seharunys digelar pda 15 -17 Desember 2024 dibatalkan karena terdampak badai Dana yang menyerang Valencia, Spanyol. Karena badai Dana tersebut, Sirkuit Ricardo Tormo pun terhantam banjir bandang.

Promotor MotoGP, Dorna Sports langsung mengambil langkah cepat untuk mencari pengganti lokasi balapan. Kini Dorna sudah mengumumkan seri pengganti Valencia akan digelar di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol.

Terkait hal itu, komentator MotoGP ternama, Manuel Pecino mendapatkan bocoran kalau nantinya akan ada perayaan gelar juara dunia MotoGP 2024. Bukan di Sirkuit Catalunya, melainkan di tengah kota Barcelona.

“Akan ada perayaan di kota, bukan di sirkuit, di Barcelona. Tes pramusim akan diadakan pada hari Selasa di Barcelona,” kata Pecino, dilansir dari Motosan, Selasa (5/11/2024).