Ini Penyebab Banyak Fans Balap Indonesia Tertarik Nonton MotoGP Malaysia di Sirkuit Sepang

SEPANG – Tak dapat dipungkiri MotoGP Malaysia selalu ramai didatangi fans balap Indonesia, termasuk di MotoGP Malaysia 2024. Menurut para fans Tanah Air yang nonton balapan di Sirkuit Sepang akhir pekan lalu, MotoGP Malaysia kerap menawarkan pengalaman baru disetiap edisinya, sehingga membuat mereka kembali nonton ke Negeri Jiran.

Pada 1-3 November 2024 lalu, MotoGP Malaysia 2024 telah sukses dihelat. Pertarungan sengit dalam perebutan gelar juara musim ini antara Jorge Martin dengan Francesco Bagnaia menjadi pertunjukan utamanya.

Martinator -julukan Martin- sukses memenangkan sprint dan memperlebar keunggulannya menjadi 29 poin atas Bagnaia, yang mengalami kecelakaan. Namun, sang bintang Ducati Lenovo bangkit dengan memenangkan balapan utama sehingga jaraknya dengan rivalnya itu menjadi 24 poin dan membuat penentuan pemenang titel musim ini ditentukan pada seri terakhir.

MNC Portal Indonesia pun turut mendapatkan kesempatan menonton langsung keseruan MotoGP Malaysia 2024 di Sirkuit Sepang bersama TX Travel dan Tourism Malaysia. Puluhan fans asal Indonesia juga ikut dalam perjalanan yang sangat mengesankan ini.

Tak sedikit dari mereka yang sudah berulang kali menyaksikan langsung MotoGP Malaysia di Sirkuit Sepang. Salah satunya adalah Fathurrohman, yang tak pernah absen mendatangi event tersebut sejak 2015 silam, kecuali pada edisi 2020 dan 2021 yang dibatalkan karena pandemi Covid-19.

Pada tahun ini, Fathurrohman dan para fans asal Indonesia lainnya tak sekadar menonton balapan MotoGP Malaysia 2024 saja. Sebelum itu, mereka juga berkeliling ke sejumlah tempat wisata di kawasan Kuala Lumpur, seperti Twin Tower Petronas, Mitsui Outlet Park dan Harriston Chocolate.

Pria asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan, itu pun sangat senang dengan pengalamannya selama tiga hari menjalani tour MotoGP Malaysia 2024. Selain karena Pecco -sapaan Bagnaia- memenangkan balapan, dia juga bisa bertemu dengan teman-teman pecinta balap lainnya.

“Selama tiga hari di sini cukup melelahkan dan cukup menggembirakan juga karena saya fans Pecco. Lalu senang juga bisa ketemu temen-temen jadi reunian, yang tahun lalu atau sebelumnya pernah ikut tour ke Sepang jadi ketemu lagi,” kata Fathurrohman kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (6/11/2024).