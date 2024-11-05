Penyebab Enea Bastianini Masih Emosi meski Raih Podium di MotoGP Malaysia 2024

SEPANG – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Enea Bastianini masih emosi meski meraih podium di MotoGP Malaysia 2024. Bastianini kesal karena kesulitan dengan motor Desmosedici saat memasuki tikungan, sehingga ia tak bisa tampil maksimal dan gagal bertarung di podium pertama.

Ya, Bastianini memang bisa dikatakan kesulitan berjuang untuk menang di Sirkuit Sepang, Malaysia, pada Minggu 3 November 2024 kemarin. Start dari posisi keenam, rekan setim Francesco Bagnaia itu hanya mampu finis ketiga.

Hasil itu sama dengan yang didapatkan Bastianini di sprint race MotoGP Malaysia 2024, yakni finis ketiga. Tentu Bastianini sejatinya senang konsisten finis di podium, namun ia ingin juga bersaing memperebutkan kemenangan di GP Malaysia.

Apalagi saat ini Bastianini tengah bertarung dengan Marc Marquez (Gresini Ducati) memperebutkan posisi ketiga di klasemen akhir MotoGP 2024. Karena itulah Bastianini kesal tak bisa membawa pulang poin maksimal di Malaysia.

Menurut Bastianini, ada masalah pada motor Desmosedici GP24 miliknya sehingga kesulitan saat memasuki tikungan. Andai saja masalah itu tak ada, ia yakin bisa bertarung dengan Bagnaia yang keluar sebagai pemenang di seri Malaysia tersebut.

“Saya tidak senang (dengan hasil MotoGP Malaysia 2024). Saya merasakan banyak kesulitan dengan motor selama akhir pekan kemarin,” ujar Bastianini, dikutip dari Speedweek, Selasa (5/11/2024).