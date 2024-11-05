Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Enea Bastianini Masih Emosi meski Raih Podium di MotoGP Malaysia 2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |19:25 WIB
Penyebab Enea Bastianini Masih Emosi meski Raih Podium di MotoGP Malaysia 2024
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Enea Bastianini. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

SEPANG – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Enea Bastianini masih emosi meski meraih podium di MotoGP Malaysia 2024. Bastianini kesal karena kesulitan dengan motor Desmosedici saat memasuki tikungan, sehingga ia tak bisa tampil maksimal dan gagal bertarung di podium pertama.

Ya, Bastianini memang bisa dikatakan kesulitan berjuang untuk menang di Sirkuit Sepang, Malaysia, pada Minggu 3 November 2024 kemarin. Start dari posisi keenam, rekan setim Francesco Bagnaia itu hanya mampu finis ketiga.

Hasil itu sama dengan yang didapatkan Bastianini di sprint race MotoGP Malaysia 2024, yakni finis ketiga. Tentu Bastianini sejatinya senang konsisten finis di podium, namun ia ingin juga bersaing memperebutkan kemenangan di GP Malaysia.

Apalagi saat ini Bastianini tengah bertarung dengan Marc Marquez (Gresini Ducati) memperebutkan posisi ketiga di klasemen akhir MotoGP 2024. Karena itulah Bastianini kesal tak bisa membawa pulang poin maksimal di Malaysia.

Enea Bastianini

Menurut Bastianini, ada masalah pada motor Desmosedici GP24 miliknya sehingga kesulitan saat memasuki tikungan. Andai saja masalah itu tak ada, ia yakin bisa bertarung dengan Bagnaia yang keluar sebagai pemenang di seri Malaysia tersebut.

“Saya tidak senang (dengan hasil MotoGP Malaysia 2024). Saya merasakan banyak kesulitan dengan motor selama akhir pekan kemarin,” ujar Bastianini, dikutip dari Speedweek, Selasa (5/11/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement