SPORT LAIN

Turnamen Tenis Meja MNC Sports Competition Disambut Antusias, MNC Vision+ Lempar Pujian

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |07:24 WIB
Turnamen Tenis Meja MNC Sports Competition Disambut Antusias, MNC Vision+ Lempar Pujian
Pertandingan tenis meja di MNC Sport Competition. (Foto: Andri Bagus Syaiful/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Penyelenggaraan tenis meja MNC Sports Competition disambut antusias. MNC Vision+ pun lempar pujian.

Perlombaan tenis meja MNC Sports Competition digelar di Auditorium B2, MNC Tower, Jakarta sejak 4 sampai dengan 8 November 2024. Ajang ini selalu dinanti-nantikan unit bisnis MNC Group.

Turnamen tenis meja di MNC Sport Competition

Perwakilan MNC Vision+, Budiansyah, menilai ajang ini memberikan dampak positif untuk para unit bisnis MNC Group yang dilibatkan. Sebab, hal itu membangun kekeluargaan yang semakin kuat antar unit bisnis.

"Mengapresiasi sekali dengan turnamen ini. Alasannya, cukup positif untuk karyawan," kata Budiansyah kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Senin 4 November 2024.

"Persiapan cukup matang. Kami juga jaga kondisi. Target pasti menang," tambahnya.

Selain itu, Budiansyah pun berharap MNC Group dapat menghadirkan hal-hal positif lainnya untuk unit bisnisnya. Dia ingin MNC Sports Competition dapat konsisten digelar setiap tahunnya.

"Harap semakin maju dan turnamen seperti ini diadakan secara terus menerus," ujar Budiansyah.

Turnamen tenis meja MNC Sport Competition merupakan rangkaian perayaan hari jadi ke-35 MNC Group dengan tema "35 Tahun Berkarya: Membangun Masa Depan Bersama". Turnamen tersebut diikuti 18 unit bisnis perusahaan media itu.

Telusuri berita Sport lainnya
