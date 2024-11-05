Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

8 Tim Lolos Perempatfinal Cabang Olahraga Basket MNC Sports Competition 2024

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |04:37 WIB
8 Tim Lolos Perempatfinal Cabang Olahraga Basket MNC Sports Competition 2024
Sebanyak 8 tim lolos perempatfinal cabang olahraga basket MNC Sport Competition 2024. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

SEBANYAK 8 tim lolos perempatfinal cabang olahraga basket MNC Sports Competition 2024. Tim-tim yang dimaksud adalah MNC Land, 3TV A, MNC Bank, Vision+, MNC University, iNews, dan 3TV B.

Tim-tim ini melaju ke perempatfinal setelah melibas lawan-lawannya di babak penyisihan. Selanjutnya, MNC Land, 3TV A, MNC Bank, Vision+, MNC University, iNews, dan 3TV B akan mentas di babak perempatfinal yang digelar di Playfield, Palmerah, Jakarta Barat pada Rabu 6 November 2024.

8 tim lolos ke perempatfinal cabang olahraga Basket MNC Sport Competition 2024. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

(8 tim lolos ke perempatfinal cabang olahraga Basket MNC Sport Competition 2024. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

"Hari pertama untuk cabor basket dengan 15 tim yang bertanding di babak penyisihan. Kami menggunakan 2 lapangan dan akan bertanding sampai jam 8 malam," kata Ketua Pertandingan Cabor Basket MNC Sports Competition 2024, Rudi Yansen Musianto, Senin 4 November 2024.

"Dari pertandingan pertama tadi seru ya, bahwa kita kebersaamaan kita dalam HUT ke-35 MNC Group, kita bersama-sama tapi sportif untuk membangun masa depan kita ke depan," tambahnya.

Yansen berharap MNC Sports Competition 2024 bisa menjadi ajang silaturahmi dan kebersamaan untuk para karyawan yang tergabung di MNC Group.

"Harapannya kita memang dengan kebersamaan ini bisa membangun masa depan dan khususnya MNC Group ulang tahun ke-35 ini aga kita terus maju dan perusahaan kita juga terus maju," kata Yansen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/36/3166076/mendiang_kobe_bryant_mendapatkan_penghormatan_di_singapura-70zN_large.jpg
Peringati Mamba Day, Mendiang Kobe Bryant Dapat Penghormatan di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/36/3156979/turnamen_fiba_3x3_2025_digelar_di_jakarta-IfKq_large.jpg
Jakarta Jadi Tuan Rumah FIBA 3X3, Indonesia Pasang Target Tinggi untuk Olimpiade LA 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/36/3155942/fiba_women_asia_cup_2025-Ae4Q_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming FIBA Women Asia Cup 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/36/3144110/simak_harta_kekayaan_pebasket_lebron_james-CTtf_large.jpg
Harta Kekayaan Pebasket LeBron James, Lebih Tajir ketimbang Raja Minyak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/36/3139025/david_singleton-a0Je_large.jpg
Reaksi David Singleton Usai Resmi Jadi Pelatih Timnas Basket Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/36/3137196/dewan_penasihat_fiba_menggelar_rapat_bersama_pemerintah_ri_mengenai_kesiapan_indonesia_jadi_tuan_rumah-9VWm_large.jpg
Menpora Dito Ikut Rapat Dewan Penasihat FIBA, Bahas Kesiapan Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement