8 Tim Lolos Perempatfinal Cabang Olahraga Basket MNC Sports Competition 2024

SEBANYAK 8 tim lolos perempatfinal cabang olahraga basket MNC Sports Competition 2024. Tim-tim yang dimaksud adalah MNC Land, 3TV A, MNC Bank, Vision+, MNC University, iNews, dan 3TV B.

Tim-tim ini melaju ke perempatfinal setelah melibas lawan-lawannya di babak penyisihan. Selanjutnya, MNC Land, 3TV A, MNC Bank, Vision+, MNC University, iNews, dan 3TV B akan mentas di babak perempatfinal yang digelar di Playfield, Palmerah, Jakarta Barat pada Rabu 6 November 2024.

(8 tim lolos ke perempatfinal cabang olahraga Basket MNC Sport Competition 2024. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

"Hari pertama untuk cabor basket dengan 15 tim yang bertanding di babak penyisihan. Kami menggunakan 2 lapangan dan akan bertanding sampai jam 8 malam," kata Ketua Pertandingan Cabor Basket MNC Sports Competition 2024, Rudi Yansen Musianto, Senin 4 November 2024.

"Dari pertandingan pertama tadi seru ya, bahwa kita kebersaamaan kita dalam HUT ke-35 MNC Group, kita bersama-sama tapi sportif untuk membangun masa depan kita ke depan," tambahnya.

Yansen berharap MNC Sports Competition 2024 bisa menjadi ajang silaturahmi dan kebersamaan untuk para karyawan yang tergabung di MNC Group.

"Harapannya kita memang dengan kebersamaan ini bisa membangun masa depan dan khususnya MNC Group ulang tahun ke-35 ini aga kita terus maju dan perusahaan kita juga terus maju," kata Yansen.